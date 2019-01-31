Порошенко будет тяжело убедить украинцев проголосовать за него снова - итальянские СМИ

Петр Порошенко / Радио Свобода

"От Крутов до Брюсселя. Мы идем по нашему пути" – из названия форума, на котором президент Украины Петр Порошенко объявил о своем походе на второй срок, можно понять суть его предвыборной программы.

Круты – это населенный пункт, где в январе 1918 года небольшой отряд молодых украинцев пытался остановить большевистское наступление на Киев. А Брюссель – пункт прибытия Украины в 2024 году: именно до этого времени президент Украины обещает интеграцию в ЕС и НАТО.

Россия с большим вниманием следит за президентскими выборами в Украине, поскольку они могут серьезно изменить внутриполитический баланс в стране, пишет Il Sole 24 Ore. Даже сам Порошенко во время своего выдвижения заявил, что Украине нужен мир с Россией, "холодный, но мир".

Читайте такжеНемецкие СМИ: главный соперник для Порошенко – Зеленский, а не ТимошенкоИтальянское издание вспоминает, что Порошенко избрали 5 лет назад на волне протестов на Майдане, аннексии Крыма и войны на Донбассе. Сегодня президент Украины также делает ставку на национал-патриотические настроения, особенно в контексте недавней агрессии РФ в Керченском проливе и возрождения независимой Православной церкви Украины.

Он обещает восстановить территориальную целостность страны, гарантирует необратимую евроатлантическую интеграцию, построение сильного и процветающего государства, в котором "благосостояние, безопасность и порядок не менее важны, чем армия, язык и вера".

По мнению автора публикации, Порошенко нелегко будет убедить в этом украинских избирателей, обескураженных отсутствием конкретных результатов на экономическом фронте, в борьбе с коррупцией и войне на Донбассе.

Согласно последним соцопросам, 20,2% украинских избирателей намерены проголосовать за Юлию Тимошенко; на втором месте - шоумен Владимир Зеленский, а Порошенко разделяет лишь третье-четвертое место с депутатом Оппозиционного блока Юрием Бойко.

Напомним, Порошенко объявил о том, что вновь будет баллотироваться в президенты на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который прошел в киевском "Международном выставочном центре".