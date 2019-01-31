Волкер рассказал о самой большой ошибке Путина в Украине

Курт Волкер / Reuters

Специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер назвал главную ошибку, которую допустил президент России Владимир Путин в отношении Украины.

По его словам, российский лидер просчитался, планируя аннексию Крыма и вооруженное вторжение на Донбасс.

"Россия просчиталась: украинская национальная идентичность оказалась гораздо сильнее, гораздо более закрепленной в традициях, в культуре и ценностях, чем Путин мог себе представить. И, атакуя Украину, он подтолкнул украинский народ к единению и в результате создал сильную Украину", - отметил Волкер в интервью телеканалу Прямой.

Читайте такжеДеньги в тумбочке Путина заканчиваютсяОн отметил, что агрессия России спровоцировала в Украине реформы и укрепление страны как независимого государства.

"Путин хотел бы иметь слабую Украину, вернуть ее в сферу российских интересов. Но я не думаю, что это когда-нибудь снова произойдет", - сказал Волкер.

Ранее Волкер назвал главную проблему Минских договоренностей.