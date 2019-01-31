Волкер назвал главную проблему Минских договоренностей

Курт Волкер

Для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс Россия должна прекратить войну на востоке Украины, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Оценивая мирный план представителя главы ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика по Донбассу, он подчеркнул, что в нем высказаны идеи для воплощения Минских договоренностей.

"По моему мнению, Мартин Сайдик демонстрирует, что существуют определенные идеи, от которых можно отталкиваться. Но предпосылкой для этого может быть только решение России прекратить войну, установить мир и в конечном итоге принять миротворческую миссию ООН, чтобы создать мирную и безопасную среду. Лишь когда эти пункты будут реализованы, то будут иметь смысл и все другие вещи", – подчеркнул Волкер в интервью Прямому.

Спецпредставитель Госдепартамента США считает, что главной проблемой Минских соглашений остается то, что они до сих пор не выполнены.

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"Россия никогда не придерживалась полного прекращения огня. Не было полного отвода тяжелого вооружения. Российские войска продолжают находиться на востоке Украины. Россия продолжает финансировать незаконные формирования и предоставлять им вооружение. Они поддерживают существование двух так называемых "республик", – сказал он.

Волкер также считает, что Минские соглашения Мы важны тем, что они установили прекращения огня и ключевые правила.

"Речь идет об отводе тяжелого вооружения, выводе иностранных войск, незаконных вооруженных формирований, восстановление государственной границы между Украиной и Россией. Это очень важные пункты и мы не хотели бы их терять, оставшись без Минских соглашений", – добавил американский дипломат.

Напомним, ранее в России "поставили крест" на новом мирном плане по Донбассу.