В России уже "поставили крест" на новом мирном плане по Донбассу

Новый мирный план по Донбассу не поддерживают Украина и "Л/ДНР", утверждают в МИД России / пресс-служба "Единой России"

Директор Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Андрей Келин утверждает, что новый мирный план по конфликту на Донбассе не поддерживают Украина и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Мартин Сайдик неоднокрано озвучивал свежий план для урегулирования конфликта, рассказал дипломат журналистам, пишет ТАСС.

По словам собеседника, в МИД России знают этот план, спецпредставитель "неоднократно озвучивал его, у него действительно есть ряд идей о том, как можно было бы объединить работу ОБСЕ и работу ООН в Донбассе".

"Но дело в том, что это его личный план, достаточно большой… Он не поддерживается украинской стороной и также не поддержан "Луганской" и "Донецкой" "народными республиками". Только на этой основе могут быть какие-то конструктивные шаги вперед", — добавил Келин.

Ранее Мартин Сайдик говорил, что новый план по конфликту предполагает организацию совместной миссии ООН и ОБСЕ, а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбассе.

Потом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что его ведомству неизвестны подробности нового плана по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Справка. На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.