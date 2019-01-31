"В управлении бардак, с деньгами ж*па": Аласанию уволили с поста главы "Общественного телевидения"

31 января 2019, 18:34

Контракт с председателем был разорван досрочно.

Зураб Аласания, новый глава НТКУ
Зураб Аласания, экс-глава НТКУ / ZIK

Набсовет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления телекомпании Зурабом Аласанией.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook член набсовета Светлана Остапа.

"Только что Наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовала за досрочное расторжение контракта с председателем правления НОТУ Зураб Аласания. 9 за, 3 против", - говорится в сообщении.

Как уточняет издание Страна, инициатива по увольнению Аласания принадлежит Администрации президента.

Читайте такжеТелеканал UA:Перший отключили за долги"Аласания - человек Авакова, который в последнее время работает против Порошенко. Поэтому на Банковой Зураба сочли ненадежным и решили уволить через своих людей в набсовете. Хотя сам Аласания дал много поводов для этого и без политики - рейтинги низкие, в управлении бардак, с деньгами ж...па", - сказал источник.

Он затруднился сказать, кто может заменить Аласания.

"...уверенности в том, что <...> какой-то вменяемый человек пойдет в наш дурдом нет", - полагает источник.

Напомним, Аласания вступил в должность 15 мая 2017 года, подписав долгосрочный контракт на 4 года.

До этого Аласания в 2016 написал заявление об увольнении по собственному желанию, мотивировав это урезанием в бюджете НТКУ средств, предназначенных на развитие общественного вещания в Украине. Он так и не завершил подготовку к Евровидения-2017.

На этом фоне, разработкой и контролем выполнения плана подготовки этого музыкального конкурса занялся Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины под руководством Олега Наливайко.

В ходе избрания нового главы НТКУ в 2017-м Наливайко получил 7 голосов от Набсовета, Аласания - 10.

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НТКУ Зураб Аласания
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