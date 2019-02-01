"Запуск диверсантов Госдепа": блогер указала на интересную деталь насчет Крымского моста

Крымский мост расползается, за этим процессом следят, сообщила блогер / Most.Life

Одну из опор построенного властями Российской Федерации моста через Керченский пролив в захваченный Крым мониторят.

За Крымским мостом следят, чтобы понять, когда время пускать в ход "диверсионно-разведывательную группу Госдепартамента США", сообщила блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"‏Мост и мостик. Мостик к одной из "особенных" опор. Мониторят, как расползается, и когда уже пора запускать "ДРГ Госдепа", — отметила автор.

Крымский мост расползается, за этим процессом следят, сообщила блогер / twitter.com/KrimRt

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.