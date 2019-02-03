Норковые шубы и личная химчистка: в Сети высмеяли роскошную декларацию Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал ряд предметов роскоши, которыми он владеет.

На это обратил внимание экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов в Facebook.

"Порошенко задекларировал норковую шубу. Ничего не пойму. Если есть легальная норковая шуба, зачем фотографироваться в помятом костюме и почему нельзя сверху шубу накинуть?" - написал Портнов.

В комментарии к своему посту он указал, что среди ценного имущества Порошенко также указал коллекцию из 65 картин украинских и российских мастеров XIX-XX вв., 15 картин старых мастеров, четыре картины импрессионистов и сюрреалистов, коллекцию скульптур XIX-XX вв., восемь мебельных гарнитуров различных брендов, светильники, машину для химчистки Renzacci, два телевизора Bang&Olufsen, рояль Schimmel, пять часов Hublot, Breguet, Patek Phillip, ювелирные украшения брендов Carrera, Cartier, Dior, ковры, две норковых шубы, соболиный полушубок и кожаное пальто.

Пользователи в комментариях иронизируют над декларацией президента, предполагая, что, например, шубы можгут пригодиться Порошенко в тюрьме:

зачем им рояль?

Куртка замшевая...три

о, и они от газа отказались

кожушок очень нужный элемент в крытой тюрьме на особом режиме

машина химчистки... это после нее пиджаки такие мятые? Или Марина по старинке в стиралку кладет и на 1000 оборотов ставит?

Химчистка есть, а на утюг ещё не на копил. Поэтому ходит чистый, но мятый, а не так как раньше и мятый и грязный.

Спать на нём под нарой, возле параши.

кожушок, мля! Рыдаююююю. А шкыряне пальто? Это ж - оборжаться можно. Хорошо хоть буденовку не задекларировал :-))))

Шубу можно под пинжак надеть. Тепло и завидовать никто не будет

Судя по декларации зажиточный , можно голосовать,воровать не будет))))

Напомним, в конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.