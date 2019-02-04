Стало известно, где и как писался текст томоса для Украины

Томос об автокефалии / tsn.ua

Текст томоса об автокефалии для Православной церкви Украины был написан на пергаменте в монастыре Ксенофонт на горе Афон в Греции.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы президента Петра Порошенко по случаю прибытия в Киев делегации Вселенского патриархата – на церемонию интронизацию предстоятеля Православной церкви Украины Епифания. В ее состав входит игумен монастыря Ксенофонт − Алексий.

Этот священнослужитель выразил надежду, что Петр Порошенко сможет посетить монастырь Ксенофонт с официальным визитом.

Напомним, ранее российского политолог оценил ущерб от потери украинской церкви для Путина.