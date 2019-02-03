Стала известна дата Священного синода Православной церкви Украины

Митрополит Епифаний / president.gov.ua

Священный синод украинской Православной церкви Украины во главе с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием состоится в понедельник, 4 февраля.

"Не официально, но нам сообщили, что завтра уже состоится священный синод и митрополит всея Украины Епифаний приступит к своим обязанностям", - рассказала корреспондент Прямого.

Журналисты подчеркнули, что есть большое количество вопросов на повестке дня, но доподлинно не известно, какие именно будут первыми.

Также отмечается, что возможно будут обсуждать, каким образом поминать митрополита киевского и всея Украины Епифания в каждом клире. А также множество организационных вопросов.

Напомним, в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизация главы ПЦУ митрополита Епифания.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.