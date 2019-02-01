"Очень болезненно": российский политолог оценил ущерб от потери украинской церкви для Путина

1 февраля 2019, 15:08

То, что сегодня церковные вопросы стали элементом политики – это не очень хорошо и для России, и для Украины, отметил эксперт.

патриарх Кирилл, владимир путин
Томос для Украины нанес огромный ущерб Путину и Кириллу

Потеря украинской Церкви для российской власти очень болезненна. А вот простой народ в РФ это событие мало задело.

С таким мнение выступил российский политолог Дмитрий Орешкин во время чата на Главреде.

"Для Путина и Кирилла сокращение того, что они называют "канонической территорией", и переход значительной части приходов и верующих под ведомство украинской власти – это большой ущерб и большая утрата. Это для них очень болезненно, и они по этому поводу очень переживают. В отличие от населения", – заявил он.

По его словам, если человек является православным верующим, то он верует во Христа, а не во Владимира Владимировича Путина. А, соответственно, во Христа он может веровать при любой церкви и при любом приходе.

Читайте также"Сама РПЦ – незаконная": политолог объяснил, как Томос приблизил превращение РФ в Московию"В России приходы не сократились, они продолжают действовать, люди, которые веровали, продолжают веровать, а те, кто не веровали, так и не веруют", – пояснил Орешкин.

Так что получение Православной церковью Украины независимости от РПЦ – это, скорее, политический, а не религиозный удар, отметил политолог.

"В религиозном мире серьезных расстройств я не наблюдаю. А вот то, что по идее о смычке власти и идеологии нанесен довольно существенный удар, мне кажется очевидным", – подчеркнул эксперт.

И добавил: "Мне кажется, что сегодня церковные вопросы стали элементом политики – это не очень хорошо и для России, и для Украины. Я думаю, что и в России, и в Украине не так уж много воцерковленных людей. Да, у нас христианская культура, похожая система ценностей, приоритеты, представления о порядочности и совести – все это растет корнями из культуры. Но мы не православные в том смысле, что не слишком сильно веруем, не ходим исповедаться, да и соврать при случае "не заржавеет" у значительной части населения как России, так и Украине".

"Так что все эти события, связанные с Томосом, не так сильно подорвали самоощущения людей, которые веруют. А вот "телевизор" и российская власть очень переживают по этому поводу", – резюмировал Орешкин.

Ранее Путин пообещал защитить права верующих в Украине. По его словам, в России власти "считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела".

А патриарх Кирилл размечтался о поездке в Украину. Глава РПЦ тешит себя надеждой на то, что сможет помолиться в Киево-Печерской лавре.

Читайте также"Группы раскольников": в США отказалась признавать ПЦУСправка. 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ. Позже — 5 января — в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал Томос, 6-го — вручил митрополиту Епифанию, а уже 7-го на Рождество Христово документ привезли в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Патриарх Кирилл Владимир Путин автокефалия Дмитрий Орешкин Томос ПЦУ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:23
Мрачный клип в стиле нео-нуар: группа "Агонь" представила видео от Radioaktive Films
16:08
Брови-ниточки и яркая помада: в сети появился архивный снимок Меган Маркл
16:05
Убийство Вороненкова: СМИ сообщили об расстреле главного фигуранта дела Видео
15:46
В Киеве возле супермаркета неизвестные выстрелили ребенку в голову – СМИ
15:40
"Морские "джавелины" и не только": в ВМС рассказали, чем ответят России на море Видео
15:33
Аваков рассказал, кто из кандидатов в президенты нарушает закон Видео
15:33
"Красотка растет": Светлана Лобода показала стильную дочь
15:08
"Очень болезненно": российский политолог оценил ущерб от потери украинской церкви для Путина Видео
15:03
"Это что за каникулы Бонифация?": муж Наташи Королевой Тарзан показал худшее фото певицы
14:59
"Кому нужен тот мост, он сам завалится": главком ВМС ответил на обвинения Путина Видео
14:45
Синоптики назвали среднюю температуру в Украине в феврале-2019 Видео
14:35
"Дай Бог ему здоровья": политолог объяснил, почему Трамп полезен Украине Видео
14:30
"Антинародный проект": в Севастополе взбунтовались из-за новой "стройки века"
14:21
Эксперт назвал вероятную главную цель хакеров на выборах-2019 Видео
14:04
"Настойчиво приближаемся к весне": синоптик дала прогноз погоды для Украины на начало февраля Видео
13:44
"Забрали зубы": Катя Лель поделилась жуткими деталями о встрече с НЛО Видео
13:33
В поджоге венгерского центра на Закарпатье нашли российский след - The Guardian
13:18
"Много ножевых ранений": в Киеве посреди улицы нашли мертвым мужчину, опубликованы фото и видео 18+ Фото Видео
13:00
"Королева ночи" Оля Полякова представила новый мини-альбом Видео
12:57
"Петро обиделся": Аласания раскрыл причину своего увольнения из Общественного ТВ Видео
12:55
Болгария и Россия построят газопровод в обход Украины
12:53
Нападение на копа в Харькове: в полиции раскрыли, где находится заказчик убийства Видео
12:48
Без макияжа в леггинсах: в сети появилось фото Тины Кароль без прикрас
12:33
Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай показала клип, снятый в Киеве Видео
12:27
"Защита прав верующих" в Украине: в Кремле прокомментировали новую угрозу Путина Видео
12:13
Bloomberg назвал две причины, почему Украина сохранила самую высокую учетную ставку в Восточной Европе
12:11
"Наравне с Леди Гагой и Адель": Джамала выпустила новый англоязычный трек Видео
11:59
В РФ завели дело из-за смерти российского боевика "ЛНР" в украинской тюрьме
11:45
Ксения Собчак впервые показала лицо сына
11:34
В России закончились деньги на "гумконвои" для оккупированного Донбасса
11:33
Синоптик спрогнозировала погодные неприятности в Киеве Видео
11:28
"Новый год, новая я": Ольга Бузова сменила имидж, сеть в восторге
11:07
Диетолог назвала главные угрозы голодной диеты Видео
11:07
От выборов в Украине зависит судьба всей Центральной Европы - Rzeczpospolita
11:06
"Лифчик забыла одеть?": Светлана Лобода "засветила" грудь в откровенном наряде
11:02
От новых платежек до евроблях: что ждет украинцев с 1 февраля Видео
10:58
Коммунальный сюрприз: киевлян "порадовали" новым тарифом на воду Видео
10:39
В окружении Трампа заговорили о привлечении Януковича к примирению на Донбассе Видео
10:33
Девушка дня Instagram: модель с привлекательной фигурой Кайро Двек Фото
10:28
Кража картины "Ай-Петри. Крым": выяснилось, кого и как наказали в Третьяковке Видео
09:57
Всплеск магнитных бурь в феврале: синоптик дала совет, как уберечься Видео
09:43
Если к власти придут популисты, Украину ждет третий Майдан мнение
09:35
"ОСы нанесли значительный урон": офицер "Штирлиц" назвал потери "Л/ДНР" за январь
09:29
Стало известно о проблемах при создании нового украинского зенитно-ракетного комплекса Видео
09:05
"Осеннее тепло": какая погода в Киеве ожидается в первые дни февраля Видео
09:01
Путин проигрывает бой с Трампом в Венесуэле – эксперт
08:56
Еще один футболист донецкого Шахтера уехал в Россию
08:40
"Запуск диверсантов Госдепа": блогер указала на интересную деталь насчет Крымского моста Видео
08:32
Захват украинских моряков: Волкер анонсировал новые санкции против РФ Видео
08:25
Петр Алексеевич в панике пошел ва-банк мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться