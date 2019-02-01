"Очень болезненно": российский политолог оценил ущерб от потери украинской церкви для Путина

Томос для Украины нанес огромный ущерб Путину и Кириллу

Потеря украинской Церкви для российской власти очень болезненна. А вот простой народ в РФ это событие мало задело.

С таким мнение выступил российский политолог Дмитрий Орешкин во время чата на Главреде.

"Для Путина и Кирилла сокращение того, что они называют "канонической территорией", и переход значительной части приходов и верующих под ведомство украинской власти – это большой ущерб и большая утрата. Это для них очень болезненно, и они по этому поводу очень переживают. В отличие от населения", – заявил он.

По его словам, если человек является православным верующим, то он верует во Христа, а не во Владимира Владимировича Путина. А, соответственно, во Христа он может веровать при любой церкви и при любом приходе.

Читайте также"Сама РПЦ – незаконная": политолог объяснил, как Томос приблизил превращение РФ в Московию"В России приходы не сократились, они продолжают действовать, люди, которые веровали, продолжают веровать, а те, кто не веровали, так и не веруют", – пояснил Орешкин.

Так что получение Православной церковью Украины независимости от РПЦ – это, скорее, политический, а не религиозный удар, отметил политолог.

"В религиозном мире серьезных расстройств я не наблюдаю. А вот то, что по идее о смычке власти и идеологии нанесен довольно существенный удар, мне кажется очевидным", – подчеркнул эксперт.

И добавил: "Мне кажется, что сегодня церковные вопросы стали элементом политики – это не очень хорошо и для России, и для Украины. Я думаю, что и в России, и в Украине не так уж много воцерковленных людей. Да, у нас христианская культура, похожая система ценностей, приоритеты, представления о порядочности и совести – все это растет корнями из культуры. Но мы не православные в том смысле, что не слишком сильно веруем, не ходим исповедаться, да и соврать при случае "не заржавеет" у значительной части населения как России, так и Украине".

"Так что все эти события, связанные с Томосом, не так сильно подорвали самоощущения людей, которые веруют. А вот "телевизор" и российская власть очень переживают по этому поводу", – резюмировал Орешкин.

Ранее Путин пообещал защитить права верующих в Украине. По его словам, в России власти "считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела".

А патриарх Кирилл размечтался о поездке в Украину. Глава РПЦ тешит себя надеждой на то, что сможет помолиться в Киево-Печерской лавре.

Читайте также"Группы раскольников": в США отказалась признавать ПЦУСправка. 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ. Позже — 5 января — в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал Томос, 6-го — вручил митрополиту Епифанию, а уже 7-го на Рождество Христово документ привезли в Украину.