"Зашкваренные": На украинском ТВ выпустили мультик о первобытных Тимошенко, Гриценко и Ляшко

На ютуб-аккаунте телеканала "Прямой" (который СМИ связывают с окружением Петра Порошенко) был опубликован эпизод мультсериала под названием "Зашкваренные".

Действие анимационного сериала (стилизованного под "Южный парк") происходит в каменном веке. Герои картины, стилизованные под образы известных украинских политиков, пытаются сменить вождя племени.

"Усатый [похожий на Анатолия Гриценко] пытается заключить союз с погонщиком мамонтов [похожий на Олега Ляшко], потом советуется с мусорным ангелом [похожим на Андрея Садового]. Экзальтированная дама с костью в прическе [похожая на Юлию Тимошенко] то призывает сбросить вождя, то радуется появлению мужа. Неожиданно на горизонте появляются корабли племени москводротов", — сказано в описании к видео.

Напомним, ранее в прямом эфире "Прямого" подрались нардепы Мосейчук и Шахов.