Кровь, пьянки и свадьба: вышел трейлер нового мультсериала от создателя "Симпсонов" и "Футурамы"

На фестивале фестивале San Diego Comic Con International посетителям представили трейлер нового мультсериала "Разочарование".

За спиной у создателя нового "мультимыла" – Мэтта Грейнинга – такие культовые сериалы, как "Симпсоны" и "Футурама", а за выпуск мультфильма отвечает компания Netflix.

В трейлере показана неудачная попытка выдать принцессу Бин замуж. Для несостоявшегося жениха церемония едва не окончилась смертью, а горе-невеста бежит из дворца вместе с эльфом Эльфо и демоном Люси, чтобы "самой выбирать свою судьбу".

Похоже, создатели проекта приготовили для своих поклонников немало брутальных сцен – от пробитой головы принца до окровавленной принцессы, в одном из кадров вальяжно попивающей адское пойло.

Премьера первого сезона "Разочарования" намечена на 17 августа 2018 года.

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