В Украине создан новый оператор газотранспортной системы

ГТС Украины / УНИАН

Укртрансгаз создал компанию "Оператор газотранспортной системы Украины" в рамках дорожной карты по отделению оператора ГТС от Нафтогаза.

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансгаза.

"Создание ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" позволит начать юридическое отделение функции транспортировки газа сначала в структуре НАК Нафтогаз Украины, а после 1 января 2020 года - вне группы Нафтогаз. Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и продолжения транзита газа через Украину", - говорится в сообщении.

Компания является стопроцентным собственником нового оператора, его гендиректором выбран Павел Станчак, ранее работавший вице-президентом Укртрансгаза.

Ранее исполнительный директор НАК Юрий Витренко сообщил, что Киев готов снизить сумму иска к Газпрому до $2 млрд (с $12 млрд) в случае продления контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.