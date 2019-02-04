В Керчи добыча токсичного песка грозит экологической катастрофой

В Керчи дамба Нижне-Чурбашского хранилища, где содержаться токсичные отходы предприятия "Камыш-Бурунский железорудный комбинат", оказалась на грани разрушения по причине бесконтрольной добычи песка.

Как сообщает Крым.Реалии, тяжелая техника вырыла глубокий искусственный канал на месте, где ранее располагался выходящий в море естественный лиман.

Крымский активист Михаил Меньшиков утверждает, что из дамбы Нижне-Чурбашского хранилища неизвестные активно добывают токсичный песок. Коллегу поддерживает и крымский эколог Маргарита Литвиненко, которая уверяет, что добыча радиоактивного песка чревата для региона экологической катастрофой.

В мае 2017 года подконтрольная Кремлю Керченская межрайонная природоохранная прокуратура запретила добывать песок из дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища. Однако даже сейчас экскаваторы работают непосредственно на дамбе, которая отделяет хранилище токсичных отходов от лимана.

Активисты утверждают, что "песчаные пираты" не просто разворошили токсичный карьер, но и изуродовали некогда зеленую территорию.

Напомним, из-за строительства Крымского – Керченского –моста стремительно мелеет судоходный канал, что крайне негативно влияет на возможности местных портов.