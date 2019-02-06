Климкин пригрозил противникам Украины боевыми ракетами

6 февраля 2019, 11:18

Глава МИД Украины высказался по теме в несколько угрожающем тоне.

Украинская ракета "Нептун" / Корреспондент.net

Ради своей защиты в ситуации, когда прежний "Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности" между СССР и США прекратил действовать, Украина будет вынуждена использовать все варианты, включая производство баллистических и крылатых ракет.

Такое мнение высказал руководитель МИД Украины Павел Климкин в интервью агентству "Голос Америки". По его мнению, Кремль "сознательно и годами" действовал вразрез с договором, что в итоге и может привести к новой гонке вооружений на Земле.

"У нас есть опыт, соответствующий интеллект. У нас есть необходимость защищать нашу страну. Слушайте, мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия. А какие ракеты нам будут нужны для будущего, решать будем мы", − заявил Климкин.

Напомним, ранее украинские ученые "испытали" пожирающую себя ракету. До этого сообщалось о том, что в Украине завершают разработку новейшего ракетного комплекса.

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оружие МИД ракеты Павел Климкин ракетный договор
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