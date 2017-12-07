В Украине завершают разработку новейшего ракетного комплекса, опубликованы фото

В Украине завершают разработку новейшего ракетного комплекса "Гром", который может поражать цели на расстоянии 280 километров.

Об этом заявил директор "НПО" Павлоградский химический завод" Леонид Шиман, сообщает "Дніпроград".

Работу над этим ракетным комплексом начали еще в 2005 году, а главным разработчиком выступал КБ "Южное". Несмотря на это, разработку ОТРК остановили в 2009 году, однако ее удалось возобновить четыре года назад, в августе.

Мобильная пусковая установка "Гром-2" может транспортировать и запускать две ракеты типа "земля-земля". ОТРК "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км.

Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг.

"Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасная ампулу", — говорится в сообщении.

Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).

Ряд источников утверждает, что дальность в 280 км является формальным ограничением для экспортной версии ракеты, а для нужд собственной армии дальность стрельбы комплекса может быть увеличена до 450-500 км.

Напомним, на одном из полигонов Украины состоялся успешный пуск "большой и точной" ракеты из нового ракетного комплекса.

В комментариях посетители странички волонтера предположили, что речь идет о запуске ракет "Гром-2" либо "Ольха".