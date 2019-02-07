Как главные претенденты на пост президента Украины будут решать газовый вопрос

ГТС Украины / УНН

Условием для предоставления займов со стороны МВФ и ЕБРР, которые имеют решающее значение для украинского бюджета, являются реформы. Поэтому Украина вступает на путь либерализованных энергетических рынков и быстрого роста цен на газ.

Об этом в своей статье для Biznes Alert пишет Конрад Свирский, доцент Института тепловых технологий при Варшавском технологическом университете, отмечая, что Украина была вынуждена идти по пути роста цен, и в ноябре премьер-министр Владимир Гройсман объявил об увеличении тарифов для населения на 23%.

Сейчас тема газа широко распространена в политических дискуссиях на телевидении и среди простых людей, отмечает автор. Стратегия кандидатов в президенты Украины в газовом вопросе интересна - нынешний глава государства Петр Порошенко умело снял с себя ответственность за повышение тарифов и дистанцируется от проблемы, но обычно подчеркивает необходимость быть независимыми от поставок из России.

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоСвирский напоминает, что Юлия Тимошенко пообещала снизить цену на газ вдвое и ликвидировать национального монополиста в лице Нафтогаза. По ее словам, если газ добывается в Украине, то цена должна быть низкой, поскольку стоимость голубого топлива на самом деле составляет около 100 долларов за 1000 кубометров. Политическе оппоненты очень часто ставят в вину Тимошенко газовые контракты 2009 года, за которые она была осуждена и даже находилась в тюрьме.

Интересно, что нынешняя "темная лошадка" выборов – Владимир Зеленский вообще не говорит об энергетике и газе, основывая свою кампанию на лозунге "Президент - Слуга народа", говорится в статье.

Как известно, Украина потребляет около 32 млрд кубометров газа в год (вдвое больше польского потребления) и с 2015 года фактически перестала покупать топливо у России. За счет сокращения потребления, программ экономии и увеличения внутреннего производства импорт был сокращен до 14 млрд кубометров и осуществлялся главным образом из Европейского союза. Украинский Нафтогаз выиграл арбитражное разбирательство с Газпромом и ведется большая борьба, которая вместе с текущей политической ситуацией препятствует подписанию какого-либо долгосрочного контракта на поставку или транзит газа по украинским сетям.

Стратегия России проста - с помощью Северного потока-2 и Турецкого потока прекратить транспортировку газа в Европу через ГТС Украины (что лишает украинский бюджет огромных средств от транзита).

У главных кандидатов в президенты разный подход к решению газового вопроса. Стратегия Порошенко – энергетическая независимость, в лице Тимошенко видят новую угрозу очередного газового сговора с Газпромом, а Зеленский обещает решить все вопросы с Россией в ходе личного разговора с Путиным, пишет автор статьи.

Ранее сообщалось, что украинские компании готовятся протестировать экспорт природного газа в Центральную Европу после того, как НКРЭКУ более чем вдвое снизила тарифы на вход-выход в ГТС.