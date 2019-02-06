Нафтогаз заказал настенный календарь за миллион

НАК Нафтогаз Украины / Reuters

Нафтогаз заключил два соглашения на дизайн и печать корпоративного настенного календаря на общую сумму 1,22 млн грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные электронной системы госзакупок ProZorro.

Договоры заключены с ООО "РК "Радуга" 3 и 12 декабря 2018 года. Сумма каждого контракта - 664 тыс. грн, ООО "Первая типография" должно было напечатать календарь за 553 тыс. грн.

Детали заказа и технические характеристики календаря не уточняются, однако в Сети есть данные о календаре Нафтогаза на 2019 год:

Ранее сообщалось, что содержание президентского автопарка из 215 машин в 2018 году обошлось украинцам в 252 млн грн.