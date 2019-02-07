На Полтавщине осатанелые от бездорожья люди перекрыли трассу: опубликовано видео

Перекрытие дороги / Факты

В селе Бутенки, что на Полтавщине, впавшие в ярость от состояния дорожного покрытия, люди перекрыли движение на временном объезде трассы М-22 – "Полтава - Александрия".

"Требования протестующих уточняются. На месте работает полиция Полтавской области", — сообщили представители "Службы автомобильных дорог" по Полтавской области.

По данным журналистов портала "Кременчуг Today", люди таким радикальным образом выражают свое недовольство тем, что проехать по трассе практически невозможною.

Кроме того, известно, что дорожное покрытие на М-22 просело от влаги, коммунальщики пытаются разравнивать грейдером, но не преуспевают в этом.

Транспортний колапс на дорозі Гройсмана-Трояновського Майже тиждень тривають транспортні затори на автомобільних дорогах Дніпро-Решетилівка та М-22 Полтава-Олександрія, поблизу сіл Бутенки та Трояни Кобеляцького району. Ці дороги ремонтувались у 2016-2018 роках, у ремонт були "вкинуті" колосальні кошти. Але прийшла люта зима і асфальт "полетів в теплі краї", тобто відремонтована дорога зникла разом з покладеним за "європейськими стандартами" асфальтом. Опубликовано Хроніки громад Вторник, 5 февраля 2019 г.

Напомним, ранее на "убитой" трассе в Жмеринке уничитожили рекламу премьера Владимира Гройсмана. Позднее глава Мининфраструктуры Владимир Омелян объяснил, почему в Украине практически не строят новые дороги.