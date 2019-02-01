Омелян объяснил, почему в Украине практически не строят новые дороги

В Украине еще в 2018 году начали строить новые дороги и капитально ремонтировать старые. Однако такие работы требуют гораздо больше денег, чем обычный средний ремонт или латание ям.

"…Есть полностью новые объекты, но такие работы стоят гораздо дороже. Например, стоимость среднего ремонта составляет от десяти до двадцати миллионов гривен за один километр, а капитальное строительство с нуля дороги первой категории – полтора-два миллиона евро. Это – самая дешевая цена в Европе", – рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии Униан.

При этом он заверил, что в случае Украины текущий и средний ремонты фактически равноценны капитальному ремонту, ведь после них дороги должны прослужить минимум 10-15 лет.

Чиновник также похвастался строительством бетонных дорог (например, на объездной Житомира и трасса Николаев – Кропивницкий). По его словам, по качеству они гораздо лучше, чем асфальтовые.

Ранее Омелян рассказал, как и за какие деньги построят первый настоящий автобан в Украине. Чиновник рассказал о том, что общался по данному вопросу с министром экономики и энергетики ФРГ Питером Альтмаером и обсудил с ним множество важнейших аспектов дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, Омелян рассказал, в какие деньги влетает ремонт дорог в Украине. Согласно информации, имеющейся в распоряжении Омеляна, среди стран, входящих в ЕС, дешевле всего обходится километр построенной/отмермонтированной дороги в Болгарии – 3 млн евро и в Польше – 5-7 млн евро.

В свою очередь в "Укравтодоре" назвали стоимость ремонт всех украинских дорог. Александр Кава назвал ямочный ремонт дорог вынужденной мерой.

Напомним, в рейтинге Global Competitiveness Index Украину по качеству дорог обошел даже Мозамбик, заняв 129-ю строчку место по качеству дорог, и ряд других бедных африканских стран (в частности, Зимбабве – 116-е место).