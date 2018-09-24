Омелян рассказал, как и за какие деньги построят первый настоящий автобан в Украине.

Владимир Омелян / УНИАН

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что на минувшей неделе в Германии вел переговоры о возможности финансирования строительства автомобильной дороги по всем стандартам Евросоюза − на участке "Мариуполь-Запорожье".

Соответствующее сообщение было опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook.

Чиновник также рассказал о том, что общался по данному вопросу с министром экономики и энергетики ФРГ Питером Альтмаером и обсудил с ним множество важнейших аспектов дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

"Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет путь "Мариуполь-Запорожье". И он станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС", − подытожил вопрос Омелян.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Омелян рассказала, в какие деньги влетает ремонт дорог в Украине.