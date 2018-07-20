Власть объявила "крестовый поход" против старых маршруток

Государство намерено усилить контроль за рынком пассажирских перевозок на фоне двух кровавых ДТП, произошедших 20 июля в Украине. В частности, планируется принудительно изымать из собственности компаний старые и непригодные для перевозки людей автобусы.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, глава ведомства Владимир Омелян провел совещание с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний-перевозчиков, на котором озвучил печальную статистику, и не менее печальный вывод - большинство автобусных перевозок в Украине опасно для пассажиров.

"Средний возраст маршруток - более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости - более 20 лет. Часть автобусов, которые называются "маршрутками", переоборудованы из грузовых транспортных средств. Часто такие транспортные средства не соответствуют ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта", - подчеркнул министр.

Омелян сообщил, что правительство приняло решение навести порядок в сфере перевозок; так, с 1 января 2019 года маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых авто в пассажирские, будут эвакуироваться на штрафные площадки и в дальнейшем отправляться на металлолом.

"Призываю всех перевозчиков уже сейчас работать над обновлением парка", - заявил Омелян.

Глава министерства также отметил, что Укртрансбезопасность вместе с полицией усилят контроль за рынком, в частности, в целях борьбы с нелегальными перевозчиками.

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Напомним, ранее в Украине за один день 20 июля случилось два резонансных ДТП с участием маршруток - на Николаевщине рейсовый "бусик" таранил припаркованный грузовик, а на Житомирщине маршрутка врезалась в грузовик с полуприцепом. Оба ДТП унесли большое количество жизней.