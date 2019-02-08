Штормовой ветер и мокрый снег: синоптик назвала самый сложный день недели

Синоптик рассказала о штормовом ветре с мокрым снегом / khersonline.net

На выходных в Украине ночная температура составит от -2 до -7, местами -7 -12 градусов, днем столбики термометров покажут от 0 до + 3 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, в южных и западных областях температура ночью будет от 0 до 4 градусов мороза, днем - +3 + 7 градусов.

По ее словам, лишь на крайнем юге, в Крыму, Приазовье, а также в Херсонской и Николаевской области будет облачно и пройдут небольшие осадки, при этом мороз усилит гололедицу.

На выходных в Киеве стоит ожидать сухой погоды: ночью -5−7 градусов, в окрестностях до -9 градусов, днем около нуля, в воскресенье до +2 градусов. На дорогах скользко.

По прогнозу Диденко, самым сложным днем на следующей неделе станет вторник.

"Набегут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер усилится до штормовых значений. Учтите этот прогноз", - предупредила она.

Напомним, ранее Диденко предупредила о температурных "качелях" в феврале.