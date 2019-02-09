Отстранение Супрун и увольнение Аласании: эксперты объяснили причины

Зураб Аласания / ZIK

5 февраля Киевский административный суд постановил приостановить полномочия Ульяны Супрун принимать любые решения и подписывать документы в качестве исполняющего обязанности министра здравоохранения. А 1 февраля наблюдательный совет общественного телевидения Украины уволил генерального директора Зураба Аласанию за два года до истечения срока действия его контракта.

Atlantic Council попросил украинских и зарубежных экспертов прокомментировать эти события:

Тарас Березовец, генеральный директор Berta Communications, ведущий телеканала "Прямой": Мотивы этих увольнений не одинаковы. Депутаты нацелились на Супрун за ее решимость уничтожить старые коррупционные схемы, но президент Порошенко, премьер-министр Гройсман и гражданское общество оказали ей полную поддержку. Для Зураба Аласании самой большой проблемой является время. Общественный вещатель имеет очень низкие рейтинги, и его увольнение было связано с расходами бюджета.

Майкл Бочюркив, аналитик по глобальным вопросам и бывший спецдокладчик ОБСЕ: Это еще одно черное пятно на имидже Украины. Ни один министр не сделал больше, чем Супрун, чтобы провести реформы, которые существенно улучшили жизнь простых украинцев. А увольнение Аласании демонстрирует неспособность властей обеспечить свободу слова и прозрачность на телеканале, который охватывает более 90% украинцев. В связи с тем, что лагерь Порошенко усиливает контроль над общественным вещателем, я боюсь, что они откажутся от таких программ по борьбе с коррупцией, как "Схемы".

Брайан Боннер, главный редактор Kyiv Post: Постановление против Ульяны Супрун обнажает две проблемы: провал судебной реформы и продолжающееся стремление к смещению подлинных реформаторов. Хотя я не знаю всех подробностей увольнения Зураба Аласании, но приведенные аргументы нарушают принцип редакционной независимости.

Александр Данилюк, бывший министр финансов Украины: Аласания уволен за попытку быть слишком независимым и не позволить общественному вещателю использовать политические силы во время избирательной кампании. Три года подряд намеренно сокращалось госфинансирование телеканала, чтобы сделать Аласанию более гибким и готовым вести переговоры. Поэтому, когда это не сработало, его просто убрали. Супрун также используют. Я думаю, что происходит политическая игра. Кто-то хочет заработать политические дивиденды вокруг ее ситуации. Это смешная ситуация. Руководство страны выражает ей поддержку (которую она заслуживает), но не призывает к реформе судебной власти.

Сергей Высоцкий, народный депутат от Народного фронта. Давайте разделим эти случаи. Дело Супрун - борьба за денежные потоки. Аласания - это борьба за контроль над общественным вещателем. Так что мотивы здесь разные. Порошенко даже публично защищал Супрун, хотя некоторые из близких ему людей пытались ее уволить. И он сейчас заложник этих людей. Потому что у него нет других союзников, и ему нужно опираться на кого-то, чтобы сохранить свою позицию. Это большая дилемма Порошенко.

Владимир Ермоленко, старший эксперт Internews Ukraine и журналист Hromadske.ua: Я думаю, что увольнение Супрун и Аласании - это разные вещи. Дело Супрун в первую очередь показывает, что судебная система Украины остается нереформированной и что некоторые суды добровольно принимают незаконные решения. Жалоба на Супрун поступила от Радикальной партии, которая предположительно связана с олигархом Ринатом Ахметовым, поэтому можно подозревать, что на карту поставлены финансовые интересы. Тот факт, что Порошенко и премьер-министр Гройсман поддержали Супрун, может показать, что, по крайней мере, они не стоят за этим решением суда. В случае Аласании мы наблюдаем другое явление: политический класс недоволен тем, что общественный вещатель при Аласании пытался дистанцироваться от политических интересов. В наблюдательный совет общественного вещателя входят представители политических партий и гражданского общества, но некоторые представители гражданского общества также скрытно представляют интересы некоторых политических игроков. Это объясняет, почему подавляющее большинство наблюдательного совета проголосовало за увольнение Аласании.

Во вторник, 5 февраля, лидер "Радикальной партии", кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Такое решение суд принял по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил и.о. главы Минздрава в некомпетентности.

Напомним, Нацсовет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления телекомпании Зурабом Аласанией якобы по инициативе Администрации президента.