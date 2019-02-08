В Кропивницком из медвуза отчислили 850 оплативших обучение студентов-иностранцев

Иностранцы заплатили за обучение, но деньги куда-то исчезли / Фото: скриншот из видео

В Кропивницком из Донецкого национального медицинского университета по приказу ректора отчислили 850 иностранных студентов из 20 стран мира, у которых выявили задолженность по оплате за обучение.

В приказе на сайте вуза сказано, что отчисленные студенты также лишаются регистрации и вида на жительство в Украине.

Решение администрации вуза повергло в шок иностранных граждан, которые уверяют, что исправно и в срок оплатили обучение в учебном заведении. Позже выяснилось, что студенты платили за обучение университету через харьковскую фирму-посредника Украинские образовательные услуги. Однако в вузе уверяют, что за обучение иностранцев недоплачено около 30 млн грн, поэтому их вынуждены отчислить, если они не доплатят необходимую сумму.

Студенты уверяют, что учебу оплатили, поэтому вышли 7 февраля на акцию протеста. В вузе обещали, что иностранцы будут учится до окончания разбирательства, однако внезапно первый проректор подписал указ об отчислении.

В фирме Украинские образовательные услуги заявили, что платили ректору университета Петру Кондратенко откаты, а тот, в свою очередь, обвинил посредников в создании канала нелегальной миграции. Ректору объявили подозрение во взяточничестве и будут избирать меру пресечения.

Напомним, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко разразился секс-скандал: доцента кафедры биологии Петра Романенко студентки обвинили в сексуальных домогательствах.