На Киевщине иномарка убила двух парней-студентов

На Киевщине иномарка сбила парней-студентов, пострадавшие погибли / фото: sai.gov.ua

В понедельник вечером, 4 февраля, в городе Белая Церковь Киевской области мужчина на иномарке насмерть сбил двух парней-студентов, которые нарушили правила дорожного движения.

Смертельная авария произошла в 18:30, одному погибшему 20 лет, а другому — 21 год, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

По факту ДТП начато производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

"46-летний водитель автомобиля KIA Sorento совершил наезд на двух мужчин, которые пересекали проезжую часть дороги в неустановленном месте. От полученных травм молодые парни... скончались на месте аварии", — отметили в полиции.

На Киевщине иномарка сбила парней-студентов, пострадавшие погибли / kv.npu.gov.ua

Ранее СМИ писали, что в Киеве на площади Победы злоумышленник на белом авто Audi, находясь под воздействием наркотических веществ, на большой скорости протаранил три машины, основной удар пришелся на Mazda, ее водитель — женщина — умерла по дороге в больницу. Потом водителя Audi задержали, его арестовал суд.