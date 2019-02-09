Тука назвал возможные последствия обрушения Крымского моста

Из-за обрушения Керченского моста может возникнуть экологическая катастрофа, сообщил Георгий Тука / Скриншот видео с youtube.com

Обрушение построенного Россией моста через Керченский пролив в захваченный Крым (Керченский мост, Крымский мост) может спровоцировать экологическую и гуманитарную катастрофу.

Из-за падения Керченского моста Азовское море может оказаться замкнутым, поэтому Украина мониторит состояние сооружения, рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука Обозревателю.

По его словам, в России пристально следят за результатами наблюдений украинской стороны и реагируют на тревожные сообщения.

"Когда мы опубликовали информацию о проседании Крымского моста с одной стороны, а с другой стороны — поднятии арки, то наши российские визави начали сразу: хохляцкий трэш, фуфлометы и т.п…", — отметил собеседник.

Читайте также"Всегда позорьтесь до конца": с Крымским мостом случилось очередное ЧПЧиновник утверждает, что "на третий день в Керчи высадилась группа российских ученых, проектировщиков этого моста, несколько десятков человек немедленно начали работать, чтобы выяснить, что же делать".

"Какие могут быть экологические и экономические последствия (обрушения Керченского моста — Ред.) — сейчас даже спрогнозировать сложно. Ведь пока неизвестно, где именно он завалится, останется ли судоходство или нет…", — сказал замминистра.

Напомним, РФ приступила к строительству Крысмкого моста в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018 года — 15 мая — прошло открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ сообщали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Керченский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.