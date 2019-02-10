На Житомирщине клянут и угрожают священникам, перешедшим в ПЦУ

Церковные свечи / УНИАН

На Житомирщине на священников, перешедших в Православную церковь Украины, оказывается давление со стороны иерарха Российской церкви в Украине (бывшей УПЦ МП) Виссариона.

Согласно сообщению, опубликованному на интернет-портале Житомирской епархии ПЦУ, Виссарион рассылает духовенству СМС-сообщения с угрозами и призывами "Покаяться".

"Также митрополит Виссарион предупреждает, что в общины, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые "могут помочь покаяться", - говорится в тексте.

Кроме того, Овручская епархия бывшей УПЦ МП проводит агитацию в приходах, распространяя провокационные листовки содержания о запрете на служение, "выписанном" на всех священников, перешедших в Православную церковь Украины".

Напомним, ранее у митрополита Епифания объяснили, почему архиереи бывшей УПЦ МП на спешат вливаться в ПЦУ. Позднее президент Украины Петр Порошенко обвинил РПЦ в давлении на иерархов бывшей УПЦ МП.