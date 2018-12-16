Объединительный собор: Порошенко обвинил РПЦ в давлении на иерархов УПЦ МП

Петр Порошенко присутствовал на Объединительном соборе / president.gov.ua

Из более чем 10 иерархов УПЦ Московского патриархата, которые подписали обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии украинской церкви, на Объединительный собор украинских православных церквей прибыли только двое.

Как заявил во время пресс-конференции в Киеве президент Петр Порошенко, противодействие Русской православной церкви в проведении Объединительного собора было ожидаемым.

"Мы недооценили ее влияние на дочернюю структуру в Украине. Здесь наше государство обвиняют безосновательно в давлении на того или иного священника, но из более чем десяти иерархов УПЦ МП, подписавших обращение к Вселенскому патриарху или твердо пообещавших прийти на Собор, в Святую Софию пришли только двое. Это результат давления, но не нашего государства", - подчеркнул президент.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православной церкви Украины, а также избран ее предстоятель.