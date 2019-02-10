"Стало только хуже": жители Луганска не сдерживают эмоций из-за сложной жизни

Луганск с каждым годом приходит в упадок / Фото: news.liga.net

Жители оккупированного пророссийскими боевиками Луганска откровенно признаются, что в последние пять лет жизнь в городе стремительно ухудшается.

В комментарии Liga.net люди сознаются, что многие покинули некогда процветающий областной центр, а оставшиеся не живут, а выживают.

"Все очень печально. Люди уезжают, даже те, кто из знакомых раньше вернулся домой. Больше уезжает молодежь. Как думаете куда? Не поверите – чаще в Украину", - в отчаянии рассказывает местная жительница по имени Марина.

Другой собеседник издания отмечает, что новый главарь боевиков Леонид Пасечник принес в регион только ухудшение и разруху.

"Думали, что хоть что-то изменится. А стало только хуже. Работы нет, цены растут, дорог нет, все разворовывают, что еще можно украсть. Никому ничего не нужно", - рассказал луганчанин.

/ Фото: news.liga.net

Как ранее сообщалось, в Луганске выросли цены на хлеб и муку, однако доходы местных жителей остаются мизерными и тенденции к росту не наблюдается.