Atlantic Council: Как Кремль может повлиять на выборы в Украине

13 февраля 2019, 16:11

Москва будет прибегать к старым и новым методам воздействия.

УНИАН
УНИАН / Выборы в Украине

2019-ый – год президентских и парламентских выборов в Украине. За три месяца до президенстких выборов, 30% избирателей так и не определились, за кого голосовать, и почти 82% заявили, что не доверяют действующему президенту Петру Порошенко.

Это означает, что у Москвы все еще есть много возможностей, чтобы повлиять на исход президентской кампании, пишет на Atlantic Council аспирант Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона София Коминко.

По ее мнению, в Украине произошло достаточно позитивных событий, которые вызывают негодование в Москве. Во-первых, это предоставление независимости православной церкви Украины. Во-вторых, Киев также взял на себя дополнительные обязательства в отношении своих приоритетов в области безопасности. Недавно парламент одобрил конституционную поправку, включающую стратегический курс Украины на получение членства в ЕС и НАТО.

Читайте такжеПорошенко сделал две "темные" ставки на выборах-2019Москва не упустит шанс вмешаться в выборы в Украине, уверена автор.

"Для Кремля цель вмешательства очевидна: нарушить проатлантический путь Украины, подталкивая к выбору кандидата, который доведет отношения с Россией до оттепели", - пишет София Коминко.

Кроме того, Кремль будет активно использовать в своих интересах протестные настроения пророссийского электората на востоке Украины, переселенцев и пенсионеров, пострадавших больше всего от войны и повышения тарифов на газ.

Российские хакеры могут попытаться украсть конфиденциальные документы у одного из кандидатов в президенты, манипулировать ими и выложить их онлайн в самое неудобное время. Также возможна хакерская атака на серверы Центральной избирательной комиссии, чтобы вызвать у общественности сомнения в отношении результата выборов.

"Какой бы метод ни выбрали в Москве, он идеально подходит для вмешательства в выборы. А поскольку население в Украине в основном настроено скептически и устало от политики и войны, все должны быть в полной готовности", – резюмирует Коминко.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин попытается вернуть Украину в сферу своего влияния во время выборов в 2019 году. Кремль будет осуществлять свою цель, манипулируя информацией и разжигая пропагандистские рассказы, сеющие раскол в украинском обществе.

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