В Кабмине рекомендовали предпринимателям повысить работникам оплату

Павел Розенко считает, что бизнесмены мало платят работникам / Главред

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что украинские предприниматели, которые не готовы повышать своим сотрудникам оплату труда, рискуют потерять бизнес.

"Работодатели, руководители компаний должны понять, что мы сегодня работаем в совершенно открытом рынке труда, мы конкурируем сегодня за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией, другими государствами, где сегодня даже принимаются законы о привлечении рабочей силы из Украины", - цитирует чиновника Урядовий квартал.

По словам Розенко, необходимо систематически повышать зарплату, чтобы сохранить на предприятии квалифицированную рабочую силу. Он убежден, что предприниматели, которые не готовы к повышению оплаты труда, могут стать банкротами в течение двух-трех лет.

Напомним, ранее Розенко заявил, что Пенсионный фонд Украины пребывает сейчас в таком финансовом состоянии, что увеличить пенсионные выплаты гражданам страны невозможно.

Розенко заявлял, что закон о госязыке парламент ратифицирует после завершения всех дискуссий на эту острую для украинского социума тему.