Украина становится "вторым Косово" для Швейцарии - Neue Zürcher Zeitung

Украина и Швейцария / УНИАН

Украина в последние годы стала эпицентром внешней политики Швейцарии. В 2014 году страна воспользовалась председательством в ОБСЕ, чтобы сыграть конструктивную роль в решении военного конфликта на Донбассе и одновременно повысить свой авторитет на международной арене.

Швейцарцы взяли на себя важные функции кризисной дипломатии, - пишет местное издание Neue Zürcher Zeitung. Например, Хайди Тальявини была специальным посланником ОБСЕ на переговорах в Минске в 2015 году. Посредник от ОБСЕ Тони Фриш смог договориться об обмене пленными между Украиной и сепаратистами, которых поддерживает Россия. К концу 2017 года/началу 2018 года швейцарцы находились в двух гражданских миссиях ОБСЕ в Украине.

Швейцария также единственная страна, чья гуманитарная помощь пересекает линию фронта и попадает на сепаратистские территории. Этот доступ обеспечивает хорошие личные отношения со всеми сторонами в конфликте, а также поддерживает репутацию Швейцарии как нейтральной страны.

Через валютный фонд Швейцария предоставила Украине 200 млн франков, первый транш которых поступил в 2017 году. Кроме того, Украина является приоритетной страной для швейцарского сотрудничества в рамках специальной программы развития. Несмотря на сокращение общего бюджета, расходы на программу в Украине увеличились.

Швейцария поняла, что единственным выходом из кризиса в Украине является не военные действия, а установление безопасности в Европе с включением России.

Если будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Добассе, Швейцария готова предложить свой опыт в разминировании, разоружении, а также в решении потенциальных экологических проблем региона.

Таким образом, Украина постепенно становится для Швейцарии "вторым Косово" (помощь которому также осуществлялась на очень высоком уровне), пишет Neue Zürcher Zeitung.

Напомним, 8 февраля, правительства трех стран Европы — Дании, Швеции и Швейцарии, объявили о начале проекта по востоку Украины и выделили для Донбасса более 14 млн долларов.