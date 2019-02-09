Три страны Европы запустили проект по Донбассу: выделили миллионы долларов

Дания, Швеция и Швейцария запустили проект по Донбассу

В пятницу, 8 февраля, правительства трех стран Европы — Дании, Швеции и Швейцарии, объявили о начале проекта по востоку Украины и выделили для Донбасса более 14 миллионов долларов.

Власти европейских государств объявили о старте проекта "Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины", говорится на сайте Программы развития ООН.

По его данным, проект призван способствовать эффективному управлению и социальной сплоченности в регионе, он рассчитан до 2022 года и будет полностью интегрирован в программу ООН по восстановлению и развитию мира.

"Общий вклад Дании (9,045 млн долларов США), Швеции (3 млн долларов США) и Швейцарии (2 млн долларов США) в размере 14,045 млн долларов...", — отмечается в сообщении.

Напомним, на востоке Украины в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В Мониторинговой миссии ООН сообщали, что с апреля 2014 года до конца 2018-го на востоке украинского государства погибли от 12 тысяч 800 до 13 тысяч человек, большинство погибших — боевики.