"ДНР" в составе России: на оккупированном Донбассе готовят новый "референдум"

В "ДНР" планируют новый "референдум" / beztabu.net

В ОРДО российско-оккупационная администрация планирует провести "перепись населения ДНР".

Как сообщает Информационное сопротивление, акцию планируют провести в течение в 2019 года.

Отмечается, что в "переписные листы" включены вопросы, которые по своему содержанию являются провокационными, а полученные данные будут служить базой для дальнейших внешнеполитических манипуляций Кремля и роспропаганды против Украины.

При этом жителям оккупированных районов намерены предложить ответить на следующие вопросы: "Как конфликт на Донбассе повлиял на вашу жизнь?"; "Кто виноват в конфликте?".

"Отдельные вопросы фактически дают "переписи" признаки референдума, а именно: "Каким вы видите будущее ДНР?" с вариантами ответа - "в составе РФ", "в составе Украины", "как независимое государство"", – добавили в ИС.

Напомним, ранее террористы запустили новый фейк о паспортах РФ в "Л/ДНР".