В "ДНР" разразились фейком о переброске ВСУ мощных пушек на Донбасс

Пушка "Пион" / "Сегодня"

Террористы из группировки "ДНР" заявили о том, что бойцы ВСУ перебросили в Донбасс девять мощных самоходных артиллерийских орудий класса "Пион".

Такое сообщение опубликовал портал РИА Новости со ссылкой на "главу пресс-службы Народной милиции ДНР" Даниила Безсонова.

"В районе Новопавловка Красноармейского района в 40 км от линии соприкосновения отмечено девять единиц 203 мм самоходных пушек "Пион", — утверждает он.Безсонов также рассказал о якобы зафиксированной работы украинских мобильных групп радиоэлектронной борьбы в населенном пункте Красногоровке - "для подавления каналов управления беспилотников ОБСЕ".

Напомним, ранее оккупанты выдали нелепый фейк об "украинских концлагерях", а террористы "ЛНР" разразились очередным фейком о бойцах ВСУ.

