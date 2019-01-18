"Пионы "расцветут" при необходимости": на Донбассе прошли учения артиллеристов, опубликовано видео

18 января 2019, 12:25

На востоке Украины артиллеристы открывали огонь из мощных пушек.

На Донбассе артиллеристы во время учений били из
На Донбассе артиллеристы во время учений открывали огонь из "Пионов" / Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе украинские артиллеристы провели учения, в ходе которых открывали огонь из мощного вооружения — самоходных пушек "Пион".

На востоке нашей страны прошли тактические учения, воины выполнили две огневые задачи, сообщил военный в видео, опубликованном пресс-службой операции Объединенных сил.

По данным пресс-службы, "Пионы" "расцветут" при необходимости, артиллеристы из состава Объединенных сил, даже находясь в районе отвода тяжелого вооружения (предусмотрен Минскими соглашениями), не теряют времени зря.

"Почти ежедневно они совершенствуют свои навыки, работают над повышением боеспособности своего подразделения и всегда готовы к выполнению поставленной задачи", — отметили в ведомстве.

"Пион — это не только название хрупкого цветка. "Пионом" называют мощную пушку, проверенную временем и боями. Она и сегодня стоит на вооружении украинских артиллеристов. Самоходная установка стреляет снарядами калибром 203,7 мм и способна поражать цели противника на расстоянии от 8,4 до 47,5 километров…", — говорится в сообщении.

"Однако ни одно высокотехническое оружие не способно работать без квалифицированного персонала. Поэтому учения, как плановые, так и внеплановые, для ребят, обслуживающих "Пионы", — дело обычное", — добавили в пресс-службе.

ПІОНИ "РОЗКВІТНУТЬ" ЗА ПОТРЕБИ

ПІОНИ "РОЗКВІТНУТЬ" ЗА ПОТРЕБИ Піон – це не тільки ім’я тендітної квітки. "Піоном" називається потужна гармата, перевірена часом і боями. Вона і сьогодні стоїть на озброєніукраїнських артилеристів. Самохідна установка стріляє снарядами калібру 203,7 мм.,та здатна уражати цілі противника на відстані від 8,4 до 47,5 кілометрів. До речі, ця САУ може стріляти не тільки осколочно-фугасними та фугасними снарядами: в свій час вона розроблялася для ураження ворожої сили ядерним пострілом. Однак жодна високотехнічна зброя не здатна працювати без кваліфікованого персоналу. Тому навчання, як планові так і позапланові для хлопців, що обслуговують "Піони", - справа звичайна. Українські артилеристи зі складу Об’єданих сил, навітьзнаходячись в районі відведення, не втрачають марно час. Майже щоденно вони удосконалюють свої навички, працюють над підвищенням боєздатності свого підрозділу, та завжди готові до виконання поставленої задачі. Рухаємось далі! Разом переможемо! Слава Україні! #ООС #Операція_ОС #САУ #ПІОН

Опубликовано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четверг, 17 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных Сил Украины приняли участие в международных военных учениях — Combined Resolve XI, которые проходили в Германии.

Справка. На Донбассе в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на восток нашей страны вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Донбасс учения Пионы ООС
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