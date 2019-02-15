На Донбассе бойцы ВСУ ракетой вознесли на небо укрепление боевиков: опубликовано видео

15 февраля 2019, 10:12

Боевики получили мощный огненный "подарок".

Бой
Момент боя / скриншот из видео

Бойцы ВСУ на передовых позициях в Донбассе ликвидировали огневую точку боевиков и россиян с помощью противотанковой управляемой ракеты типа "Корсар".

Ролик выложен на Facebook-странице 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского, подразделения которой сейчас находятся на линии фронта.

"С одной и той же точки враг в течение нескольких дней докучал нашим бойцам. Этот ДОТ уничтожить минометами украинская сторона не могла, ведь они запрещены минскими договоренностям. […] А выстрел из "Корсара – совсем другое дело", − написал военнослужащие.

Напомним, ранее бойцы ВСУ мощным ударом вознесли в небо блиндаж боевиков.  До этого украинские боевые самолеты провели учения в небе над Азовом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс боевики ВСУ ракета террорист блиндаж
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:09
Национальный отбор на Евровидение-2019: где смотреть второй полуфинал
11:00
Красавец-антициклон: синоптик предупредила украинцев об интересном погодном нюансе Видео
10:37
Скандал с Друзем: Звезду "Что, где, когда" отстранили от эфира
10:20
В США передумали вводить санкции против российских банков – СМИ
10:16
"Дякую вам! – Да пошел ты!": в Харькове привселюдно послали Порошенко Видео
10:12
На Донбассе бойцы ВСУ ракетой вознесли на небо укрепление боевиков: опубликовано видео Видео
10:07
Почему украинцы обречены покупаться на фейковых политиков мнение
09:42
В зоне ООС мирных жителей обстреляли российскими снарядами: опубликованы фото Видео
09:38
В туалете МИД РФ обнаружили труп дипломата
09:20
В США обсуждали возможное отстранение Трампа
09:16
Доллар сорвался с цепи и дорожает второй день подряд Видео
08:36
Пламенная любовь: На Киевщине мужчина поджег дом бывшей в День святого Валентина
08:36
Смс от весны: украинцам рассказали о погоде до конца недели Видео
08:27
Феномен Зеленского как главный итог новых президентских рейтингов мнение
08:12
В центре Львова с грохотом обрушился дом: опубликованы фото
07:59
Украина становится "вторым Косово" для Швейцарии - Neue Zürcher Zeitung
07:48
Суд выбрал меру пресечения обвиняемому в убийстве Гандзюк Мангеру
07:39
Ученые выяснили, как сон влияет на иммунитет
07:14
Сретение Господне 2019: поздравления в прозе, стихах и яркая анимация Фото
06:54
Военная карта, или Как Порошенко намерен хитро выиграть выборы мнение
06:32
Взрывоопасный прогноз: астролог рассказал, когда можно строить наполеоновские планы Видео
06:11
Вырубят даже отопление: что делать при отключении услуг ЖКХ за долги Видео
05:50
Психологи рассказали, чего женщинам не стоит говорить мужчинам после секса
05:06
Топлес и в мини-бикини: Кэндис Свейнпол показала идеальные формы Фото
04:25
Твари бездушные: выяснилось, чем опасны популярные контрацептивы Видео
03:47
Россия покупает британских депутатов и чиновников, чтобы спастись от санкций – Financial Times
02:58
Преемница Меркель поддержала Северный поток-2
02:13
Полуобнаженная дочь Ленни Кравица показала пикантные фото
01:40
Эксперт спрогнозировал результат переговоров по транзиту газа с Газпромом после выборов
01:27
"Иметь или не иметь": Социологи выяснили, как украинцы относятся к супружескому долгу и сексу до брака
01:15
Соратники депортированного Гедеона отказываются покидать свой храм Видео
00:48
"Отмечала каждый день рождения": соседи рассказали о визитах Ротару в Крым
00:29
Фанаты Олимпиакоса устроили провокацию с российским флагом перед матчем с Динамо
00:07
Шахтер – Айнтрахт 2:2. Первый матч плей-офф завершился результативным миром Видео
14 февраля, четверг
23:44
Прославившийся селфи с Порошенко мальчик рассказал свою версию произошедшего Видео
23:17
Жителю Кривого Рога для разборок высылали оружие из зоны ООС
22:49
Скабеева после фейка о ДТП захотела выдвинуться в президенты Украины
22:22
"Использовали как резиновое изделие": Лолита уточнила свою позицию по Крыму
22:19
Олимпиакос – Динамо – 2:2: киевляне вырвали ничью в первом матче 1/16 Лиги Европы Видео
21:50
"Нарушение международного права": в Госдуме запаниковали из-за помощи НАТО Украине Видео
21:37
Оперный тенор Пласидо Доминго стал в Украине профессором Видео
21:34
Тяжелейшая травма: звезда Дизель шоу рассказала об адских болях после смертельного ДТП Видео
20:56
"Танк для нищих": эксперт указал на преимущества украинского танка Т-64 над российским Т-72 Видео
20:54
В Газпроме отчитались о существенном увеличении поставок газа в Украину Видео
20:30
"ДНР" в составе России: на оккупированном Донбассе готовят новый "референдум" Видео
20:09
В СИЗО России пленный моряк Терещенко шокирует выбритым трезубцем
20:01
Расчет субсидий: стало известно о важном изменении по нормативам потребления газа Видео
19:56
Асад и Ле Пен приедут в оккупированный Крым
19:28
В Миграционной службе озвучили причины депортации епископа УПЦ МП Гедеона Видео
19:21
Украина в ВТО обвинила Россию в нарушении обязательств по транзиту товаров
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться