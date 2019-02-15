На Донбассе бойцы ВСУ ракетой вознесли на небо укрепление боевиков: опубликовано видео

Момент боя / скриншот из видео

Бойцы ВСУ на передовых позициях в Донбассе ликвидировали огневую точку боевиков и россиян с помощью противотанковой управляемой ракеты типа "Корсар".

Ролик выложен на Facebook-странице 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского, подразделения которой сейчас находятся на линии фронта.

"С одной и той же точки враг в течение нескольких дней докучал нашим бойцам. Этот ДОТ уничтожить минометами украинская сторона не могла, ведь они запрещены минскими договоренностям. […] А выстрел из "Корсара – совсем другое дело", − написал военнослужащие.

Напомним, ранее бойцы ВСУ мощным ударом вознесли в небо блиндаж боевиков. До этого украинские боевые самолеты провели учения в небе над Азовом.