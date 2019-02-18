Боевики подвергли позиции ВСУ мощному минометному обстрелу

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За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"17 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, применялось 7 раз. В общем противник выпустил по позициям наших войск 55 мин калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение", - сказано в сообщении.

В воскресенье, 17 февраля, боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, один военнослужащий ООС, еще один получил ранения.

Ранее сообщалось, что с апреля 2014 года до конца 2018-го на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек. По данным Мониторинговой миссии ООН, среди них около 3,3 тыс. - гражданские, 4 тыс. - военнослужащие ВСУ, 5,5 тыс. - боевики.