Боевики накрыли огнем позиции ВСУ на Донбассе

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций ООС велись четыре раза.
За последние сутки боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил (ООС) погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"16 февраля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 1 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями... Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один защитник Украины получил ранения", - сказано в сообщении.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций ООС велись четыре раза: дважды вблизи Авдеевки, дважды - в районе Павлополя и Гнутово.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе Крымского.
Ранее сообщалось, что с апреля 2014 года до конца 2018-го на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек. По данным Мониторинговой миссии ООН, среди них около 3,3 тыс. - гражданские, 4 тыс. - военнослужащие ВСУ, 5,5 тыс. - боевики.