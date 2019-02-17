Боевики накрыли огнем позиции ВСУ на Донбассе

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За последние сутки боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил (ООС) погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"16 февраля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 1 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями... Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один защитник Украины получил ранения", - сказано в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций ООС велись четыре раза: дважды вблизи Авдеевки, дважды - в районе Павлополя и Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе Крымского.

Ранее сообщалось, что с апреля 2014 года до конца 2018-го на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек. По данным Мониторинговой миссии ООН, среди них около 3,3 тыс. - гражданские, 4 тыс. - военнослужащие ВСУ, 5,5 тыс. - боевики.