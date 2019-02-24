Олег Жданов: После Путина Россия начнет расходиться по швам, как гнилая материя

Олег Жданов / Главред

На сайте "Главред" состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым. Общаясь с читателями, он рассказал, от какого шага Украины зависит прекращение войны на Донбассе, была ли возможность урегулировать ситуацию на востоке страны за годы президентства Петра Порошенко, какое значение имели предоставленные ВСУ американцами "Джавелины", почему США будут бороться за Украину до победы, возможен ли развал России, что Путин хочет получить от японцев в обмен на Курилы, когда станет возможно восстановление ядерного потенциала нашей страны, а также грядут ли третья мировая и ядерная войны.

Представляем стенограмму чата с Олегом Ждановым.

Лис_Микита: Клімкін у Мюнхені заявив, що Україна наполягає на постійній наглядовій місії в Керченській протоці, але Росія з цим не згодна. Проте зовсім недавно були заяви з Кремля, які свідчили про зворотнє - мовляв, Путін обговорював питання спостерігачів (німців та французів) у Керченській протоці і не мав нічого проти цього. Хто лукавить тут? і ще - якби такі спостерігачі були, думаєте, Україна наважилася здійснити проходження своїх суден за тим сценарієм, що ми спостерігали в листопаді, коли це закінчилося захопленням наших суден і моряків?

Олег Жданов: Лукавит Украина. Потому что на сегодняшний день никто в Украине не дал политической оценки того, что произошло в районе Керченского пролива. То есть говорить о какой-либо международной поддержке нельзя, потому что мы никак не квалифицировали факт случившегося. И даже забыли о наших моряках...

Ну, а Россия не пригласит наблюдателей, потому что аннексия Крыма не признана никем в мире.

Таня: Коли вже скінчиться ця клята війна?!

Олег Жданов: Тогда, когда мы ее признаем официально. Нельзя закончить то, чего не существует.

danylo_kruk: Порошенко заявив, кількість танкових обстрілів українських позицій на Донбасі значно зменшилася після того, як Україна отримала від США протитанкові ракетні комплекси Javelin. Чи справді саме цей факт послужив причиною для зменшення кількості обстрілів? Що, за вашою експертною оцінкою, змінилося після Javelin на Донбасі?

Олег Жданов: К сожалению, "Джавелины" играют только политическую роль – они находятся на складах. По заверению нашего политического руководства, в зону ООС они направляться не будут. "Джавелины" были переданы для демонстрации поддержки Украины со стороны США.

Количество же обстрелов в зоне ООС зависит от договоренностей руководителей Украины и России.

Wrangler: Олег, что вы думаете об истории с "ложись, бандера!", о флешмобе "Я – бандеровец", который запустила полиция?

Олег Жданов: Эта история демонстрирует мечту силовых структур, в частности, того же "Беркута", о реванше. На сегодняшний день не существует юридической оценки роли силовых структур в Революции Достоинства. А общественное мнение направлено на осуждение их деятельности во времена Майдана, что вызывает у них желание оправдаться или взять реванш. Отсюда – жестокое обращение к протестующим и такие выкрики, как крик души.

Юридическая оценка – это решение суда по событиям на Майдане, которым надо определить виновность, степень виновности и вынести наказание. Либо – при отсутствии этих критериев – оправдать действия силовиков.

Umka: Чи була у Порошенка реальна можливість закінчити війну і повернути Крим за час його президентства, чи це не вдалося б зробити нікому, хто б не прийшов до влади у 2014-му?

Олег Жданов: Конечно же, была. Признание факта вооруженного конфликта между Украиной и Россией заставило бы мировое сообщество не "выражать озабоченность", а действовать согласно нормам международного права, а внутри страны были бы введены в действие нормы Конституции и Законов Украины о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Соответственно, на протяжении пяти лет этот вопрос можно было бы закрыть окончательно.

Читайте такжеПочему Украине стоит ждать нового обострения в Азовском и Черном моряхСічовик: Враховуючи те, наскільки потужним інститутом в Україні стала армія, кількість озброєних людей у суспільстві, скажіть, чи зможе новий президент (хто б ним не став) спробувати домовитися з Росією, здаючи національні інтереси України?

Олег Жданов: Договоренности подобного рода могут послужить спусковым крючком к гражданской войне в Украине. Поэтому не думаю, что новый президент, кто бы им ни стал, решится на такие договоренности.

Дядя Ваня: Может ли Путин остаться у власти еще на один президентский срок, возглавив новое союзное государство России и Беларуси?

Олег Жданов: Не только может, а, скорее всего, Путин останется, как глава союзного государства, на этой должности пожизненно.

Dara: На ваш взгляд, на какие компромиссы может пойти Украина, чтобы прекратилась война на востоке? Где грань допустимого?

Олег Жданов: В войне компромиссов не бывает. Ты либо выиграл, либо проиграл.

Вадим: Яке значення мають спільні українсько-американські військові навчання в Чорному морі – Sea Breeze-2019? Якої реакції від Москви можна чекати? Чи можуть вони спровокувати нову кризу на морях?

Олег Жданов: Учения Sea Breeze проводятся регулярно более десяти лет подряд. И реакция России на эти учения – стандартная. Эти учения – в большей степени являются актом политической поддержки Украины со стороны НАТО.

Василько: Что Путин может пожелать получить от японцев взамен на Курилы??

Олег Жданов: Путин хочет получить от японцев только одно – деньги. Он старается продать Курилы подороже. Причем его интересуют деньги в любом выражении: в виде инвестиций, в виде кредитов с минимальным процентом и так далее.

Condor: Як гадаєте, після смерті Путіна в Росії почнеться розвінчання культу його особи, як це відбулося після смерті Сталіна, чи росіяни і далі будуть боготворити його?

Олег Жданов: В случае смерти Путина России будет не до его истории. Поскольку она, скорее всего, начнет "расходиться по швам", как гнилая материя.

Ковальчук С.: Хватит ли ума у наших политиков, чтобы больше не лезть в религиозную тему, дабы не спровоцировать в будущем еще и войн за веру?

Олег Жданов: Не хватит. Тема веры, к сожалению, будет эксплуатироваться украинскими политиками до окончания избирательного процесса в стране. А уже после выборов все будет зависеть от политиков, пришедших к власти: если придут реформаторы, то тема веры отойдет на задний план; если останется действующая власть, она продолжить спекулировать на этой теме.

NVSokol: Стоит ли Украине озаботиться восстановлением ядерного потенциала, хоть в каком-то виде? Такие потуги принесут больше пользы или вреда нашей стране?

Олег Жданов: Вопрос о восстановлении ядерного потенциала Украины нужно поднимать после того, как мы войдем, как минимум, в двадцатку стран с наибольшим ВВП в мире. А до того экономика Украины не в состоянии будет потянуть создание ядерного потенциала, а кредиты на это нам никто не даст.

demchenko_d.: На ваш взгляд, можно ли, глядя на военный бюджет Украины, рассчитывать на серьезную модернизацию армии?

Олег Жданов: Бюджет Вооруженных сил Украины – это "бюджет проедания". Это – минимальная сумма, которая необходима для содержания армии. Вопрос модернизации должен рассматриваться в рамках отдельной государственной программы. Но для этого надо создать модель Вооруженных сил Украины, которую мы хотим иметь.

Авесалом: Поясніть, будь ласка, в чому полягає інтерес та зиск західних країн, зокрема, США, чому вони підтримують Україну? Дякую

Олег Жданов: Украина – главное буферное государство между НАТО и Россией. В этом наша ключевая позиция на европейском континенте. А в паре с Польшей мы – еще и барьерная зона для транзита грузов с запада на восток и с востока на запад. Поэтому США будут биться за господство над нашей страной до победы.

Петр А.: Возможна ли в обозримом будущем смена миропорядка? Могут ли США утратить лидерские позиции в мире? Какие страны могут существенно нарастить свое влияние, например, Китай, и как это скажется на всех остальных?

Олег Жданов: Смена миропорядка идет полным ходом. Мы подходим к кульминационному моменту, который должен наступить к 2022-2023 году. Китай станет либо второй, либо третьей державой в мире. Причем, если Китай второй, то на третьем месте будет Европа, а не Россия.

Построение нового миропорядка для ЕС наступит в мае текущего года, когда европейцы должны будут определить свой курс на выборах в Европарламент: либо реформы и преобразования, либо толерантность и развал ЕС.

Bonni: Может ли Венгрия предъявить свои претензии на Закарпатье? Насколько опасны, если сохранились, имперские замашки у венгров?

Олег Жданов: Нет, ни Венгрия, ни другие страны ЕС не смогут предъявить нам территориальных претензий, потому что это противоречит законодательству Евросоюза. Кроме того, у нас с ними подписаны договора о демаркации государственных границ.

Leonid: В каком статусе должен существовать Донбасс после деоккупации и возвращения в состав Украины? Допустимы ли особые статусы, автономия и т.п?

Олег Жданов: Статус Донбасса должен быть таким же, как до начала оккупации. Никаких "особых статусов" и автономий этому региону предоставлять не имеет смысла.

Liudmyla: Олеже, як гадаєте, що намагалися сказати ті, хто на будівельному риштуванні, встановленому біля Солсберійського собору, вивісили російський прапор? Що думаєте про цей "жест"?

Олег Жданов: Я думаю, что это стоит расценивать как мелкое хулиганство и ничего не значащий факт.

Понятно, что существует доказательная база проведения Россией террористической атаки против граждан Великобритании – семьи Скрипалей. Поэтому еще одно напоминание об участии России абсолютно не влияет на ход событий.

Лив: Как думаете, возможны ли в современном мире новые попытки поделить Украину по Днепру, как это было в 1677 г., когда Россия и Речь Посполитая заключили договор о разделе Украины?

Олег Жданов: Польша не заинтересована в разделе Украины. Варшаву интересует союз с Украиной в ее полном составе.

Что касается разделения страны, то как самый худший и крайний вариант – возможно временное изменение границ по существующей линии разграничения на юге и востоке Украины (Крым, Донбасс).

Читайте такжеБеларусь может стать для России вторым АфганистаномRud_54: Що ви думаєте про підготовку в ОРДЛО так званого "перепису населення", в ході якого має бути проведене опитування про майбутню долю окупованих територій? По-перше, чи справді таке опитування можна вважати свого роду референдумом? По-друге, навіщо Кремль вивчає настрої місцевих мешканців та їхнє бачення майбутнього цих територій? Наприклад, якщо результати покажуть, що люди хочуть до складу РФ, чи означає це, що Росія почне готувати такий сценарій? Дякую за відповідь.

Олег Жданов: Они хотят иметь представление о реальной численности населения оккупированных территорий, в первую очередь, с целью контроля этих людей, особенно в плане пересечения линии разграничения с Украиной, а также границы РФ. А в остальном мнение людей, проживающих на этой территории, Россию не интересуют.

Признание этих территорий Россией, с точки зрения политики, нецелесообразно, так как это повлечет очередную волну санкций против РФ.

Artem_1: Что даст Украине закрепление в Конституции курса страны в НАТО и ЕС? Такой шаг со стороны Киева будет иметь хоть какие-то практические последствия?

Олег Жданов: Это – чистой воды политический популизм и, кстати, ограничение свободы выбора во внешнеполитическом курсе страны.

Никаких практических последствий этот шаг иметь не будет. Потому что курс на НАТО и ЕС определяется программами подготовки и календарными планами по их реализации для подачи заявок на членство.

klimenko d.v.: На що здатні будуть вплинути санкції ЄС та США проти Росії за інцидент в Керченській протоці? Хоч якось це позначиться на поведінці Росії на морях?

Олег Жданов: Инцидент в районе Керченского пролива – это очередная возможность для ЕС и США надавить на Россию, чтобы сделать ее посговорчивее на внешнеполитической арене. Принесет ли это результаты? Скорее всего, нет. Поскольку политика президента России – не реагировать на внешние факторы влияния.

Гордиенко Виталий: Что у нас, что в России так активно обсуждается возможность присоединения Белоруссии к России... Для чего это России, если рос. власть и так контролирует эту страну? Или вы согласны с тем, что такая вероятность действительно существует?

Олег Жданов: Да, существует. Причем она преследует две цели.

Первая – эмоциональная: Путин – собиратель земель русских. Это нужно для внутреннего потребления и повышения рейтинга Путина среди избирателей.

Вторая – политическая: ребрендинг государства РФ с превращением его в единое союзное государство даст возможность России поднять вопрос об отмене санкций, так как они вводились против России.

Военная составляющая заключается в том, что Россия увеличивает протяженность границ с НАТО за счет Прибалтики и Польши и получает плацдарм для прямой угрозы Североатлантическому альянсу.

Ganni: Если начнет "сыпаться" Россия, то чем это чревато для Украины, как может зацепить нашу страну? Ведь у нас немало людей мечтают о том, чтобы Россия развалилась, однако мало кто осознает, что, если будет рушиться такая махина, она зацепит и нас. Или я ошибаюсь?

Олег Жданов: Да, если эта "махина" будет рушиться, она зацепит и Украину, тут Вы правы. В частности, мы можем ожидать большую волну мигрантов со стороны России, и к этому нам необходимо быть готовыми. Также возможно присоединение отдельных регионов Российской Федерации к Украине и Беларуси.

Remez: Какой положительный результат еще может принести "Минск"? Насколько целесообразно новому президенту начать с нуля новый переговорный процесс и выработку новых договоренностей, или их постигнет та же участь, что и "Минск"?

Олег Жданов: Я не считаю, что "Минск" принес хоть какой-то положительный результат. В частности, обмен военнопленными закончился тогда, когда у нас закончились военнослужащие РФ, захваченные на нашей территории. Предвыборный "жест доброй воли" со стороны Владимира Путина по обмену пленными я не беру в расчет.

Любой переговорный процесс, на любой политической площадке и в любом составе не будет иметь реальных результатов без официального признания предмета переговоров, то есть войны.

Edmon: Чего ждать от встречи 27-28 февраля Трампа и Ким Чен Ына? На ваш взгляд, собирается ли в действительности КНДР отказываться от ядерного оружия, или это лишь игра Кима?

Олег Жданов: Ким здесь вообще ни при чем. Это – игра США на нервах Китая. Ведь сегодня от позиции США зависит возможность объединения двух Корей, против чего выступает Китай. Поэтому Ким Чен Ын здесь ни при чем. Предмет торга между США и Китаем состоит в контроле над влиянием в тихоокеанской экономической зоне. Китай против воссоединения Корей в связи с тем, что существует Автономный Корейский округ в составе КНР, а воссоединение Южной и Северной Корей спровоцирует цепную реакцию воссоединения земель и потерю Китаем контроля над своей территорией, а также создание зоны нестабильности в Восточной Азии. Главный предмет переговоров – это договоренности между США и Китаем о разделе сфер влияния на Востоке.

Viktor: С приближением выборов власть вновь начала активно использовать риторику "Путин готовится напасть". Скажите, а как бы вы оценили такую вероятность сейчас, возможен ли сценарий "танков на Киев", потянет ли Россия это, надо ли ей это, учитывая, что за такими шагами неизбежно последует гораздо более жесткий ответ Запада?

Олег Жданов: С середины 2015 года состояние группировки вооруженных сил РФ около границ Украины практически не изменилось – ее численность колеблется от 80 до 85 тысяч человек. За пять лет существования этой группировки Россия смогла сформировать одну 150-ю мотострелковую дивизию и оперативный штаб 20-й полевой армии. Дальнейших накоплений Россией оперативных и стратегических запасов для проведения масштабной наступательной операции на сегодняшний день не фиксируется. Есть проблемы с укомплектованностью личным составом частей и подразделений ВС РФ, что дает основания сделать вывод о неготовности РФ к решительным военным действиям против Украины.

В случае провокаций ВС РФ наступательного характера на наших границах или на линии разграничения последует полный пакет санкций ООН в отношении страны, развязавшей войну на европейском континенте.

Читайте такжеДмитрий Орешкин: "Горячая" война против Украины нанесет Путину смертельный ударПанасенко Панас: Что будут значить для Украины новые реалии - США и России более не будут выполнять свои обязательства по Договору о ядерных ракетах малой и средней дальности? Как Украина может использовать это в свою пользу?

Олег Жданов: Для нас только увеличится количество угроз в плане применения ракет средней и малой дальности против объектов, которые находятся на нашей территории. Единственная страна, которая получит от этого преференции – это США. С одной стороны, это даст огромный толчок экономике США (предполагается выделить на производство ракет средней и малой дальности около половины триллиона долларов), с другой – это приведет к втягиванию России в гонку вооружения, которую она заведомо проиграет, с третьей – подтвердится факт единого гаранта безопасности для Европы от агрессии России.

Сёма: Кто из кандидатов в президенты, по вашему субъективному мнению, способен закончить войну на Донбассе? Не сдав при этом национальные интересы Украины!

Олег Жданов: Тот, кто ее официально признает, как войну между Украиной и Россией.

Сергей Николаевич: Учитывая заявления из РФ о согласии на такой вариант "главного начальника", скажите, насколько вероятен сегодня сценарий введения зарубежных – немецких и французских – наблюдателей в Керченский пролив? Заинтересована ли украинская сторона в этом? При иностранных наблюдателях мог бы повториться инцидент, аналогичный тому, который мы наблюдали в ноябре возле Керченского пролива, когда были захвачены наши судна и моряки?

Олег Жданов: В связи с тем, что Украина до сих пор не дала политической и юридической оценки событиям, произошедшим в районе Керченского пролива, ни о каких иностранных наблюдателях и речи быть не может. Пока что это – внутренние дела Украины и России.

Pavlo: Пане Олеже, зважаючи на те, що в Кремлі не раз заявляли – говорити з Порошенком не будуть, чи означає це, що в разі, якщо Порошенко стане знову президентом, ситуація на Донбасі заморозиться ще на 5 років?

Олег Жданов: Путин и Порошенко разговаривали и разговаривают. И Вы абсолютно правы: ситуация в случае победы Порошенко на выборах останется такой же еще, как минимум, на пять лет.

Пинокио: Г-н Жданов, как по-вашему мир действительно сейчас на пороге ядерной войны?

Олег Жданов: Думаю, что ядерное вооружение все-таки останется оружием сдерживания, так как оно не оставляет шансов на выживание ни агрессору, ни жертве. А вот третья мировая с использованием новых высокотехнологичных видов вооружения – вполне вероятна.

Поля: Как думаете, почему Россия сохраняет паромную переправу в Крым? Неужели "стройка века", т.е. Керченский мост, не вызывает доверия у самих же российских властей?

Олег Жданов: Потому что Крымский мост до сих пор плавает. Ему не могут дать полную нагрузку, так как он не опирается на твердые породы.

timofei_5: Может ли Сибирь отойти китайцам? А также пора ли Украине задуматься над возвращением Кубани, Белгородской области, Воронежчины?

Олег Жданов: С одной стороны, это – делёж шкуры неубитого медведя. А с другой – это один из вероятных сценариев.

Игорь, Днепр: Если постоянная военная база США будет размещена в Польше (наверное, правильнее сказать не если, а когда), то как это скажется на Украине?

Олег Жданов: Практически никак не скажется. Так как американские войска уже присутствуют на территории Польши. Разве что, с точки зрения партнерства, упростится вопрос логистики при передаче Соединенными Штатами военно-технической помощи Украине.

Mikki: Почему ОБСЕ так навязчиво в вопросе включения россиян в комиссию наблюдателей на выборах?

Олег Жданов: Потому что одним из основных доноров ОСБЕ является Российская Федерация. То есть пророссийская позиция этой организации обуславливается объемами взносов России.

Гражданин: Олег, кто в России является типичными представителями "ястребов" по отношению к Украине? Кто больше всего жаждет войны между Россией и Украиной?

Олег Жданов: Силовые структуры. В первую очередь, Министерство обороны Российской Федерации в лице Шойгу, а также многие представители кооператива "Озеро".

Нильс: Насколько Германия является искренней в ее попытках примирить Украину и Россию, если ее политика сейчас откровенно пророссийская, а экономический интерес в совместных проектах – очевиден?

Олег Жданов: Германию можно рассматривать как пример приверженности национальным интересам по принципу "своя рубашка ближе к телу". Соответственно, и результат влияния Германии на нашу ситуацию будет очевидным.

Читайте такжеЧто означает смерть Договора о РСМД для УкраиныQuadro: Некоторые кандидаты в президенты обещают все-таки запустить будапештский формат переговоров по Донбассу. Что вы думаете об этой идее? Реально ли в такой формат включить и вопрос Крыма?

Олег Жданов: Я считаю, что исключение Крыма из повседневной риторики – это стратегическая ошибка руководства Украины. Ведь у нас нет первостепенных и второстепенных территорий – важны все.

Формат переговоров может быть любой, но основной для переговоров должен быть факт признания войны – только тогда можно будет вести речь о мире.

polit_ua: Для чого запроваджувався воєнний стан в Україні, що це дало?

Олег Жданов: Военное положение вводилось в Украине с целью переноса выборов. И только стечение обстоятельств и влияние западных партнеров не дали возможность осуществить эту цель.

serzh543: Насколько подорвали боеспособность Украины прокатившиеся взрывы на складах боеприпасов? А также насколько правдоподобной для вас выглядит версия о том, что это случилось в результате диверсии, происков врага?

Олег Жданов: Мое субъективное мнение таково, что это были умышленные поджоги с целью скрытия недостачи.

Насколько взрывы на складах боеприпасов повлияли на боеспособность ВСУ? Оценить трудно, поскольку изначально мы не знали реального состояния дел: сколько боеприпасов было в наличии, какова была их пригодность... В любом случае, потеря такого количества боеприпасов (если судить по заявлениям Минобороны Украины) не укрепила нашу обороноспособность.

Василенко Ольга: Олег, позвольте поинтересоваться Вашим чисто субъективным отношением к переименованиям названий городов, областей, улиц и т.д.?

Олег Жданов: В принципе, декоммунизация нужна: надо отойти от старых стереотипов и вернуться к собственной истории.

Лаврентий: Насколько, с чисто военной точки зрения, усугубится ситуация для Украины, если произойдет аннексия Беларуси Россией?

Олег Жданов: У нас появятся еще 800 км границы фактически с вражеским государством. А это потребует дополнительных усилий в плане обеспечения национальной безопасности.

petr_guk: Пане Жданов, скажіть відверто, якими ви бачите перспективи будівництва українського флоту? Які реалістичні цілі може ставити перед собою Україна?

Олег Жданов: У нас на сегодня нет модели вооруженных сил, в составе которых должен быть флот. У нас также нет понимания того, какой флот, в каком составе и с каким вооружением мы хотим создать. Когда будет модель ВСУ, тогда и будем обсуждать возможности военно-морского строительства Украины.

Funny: Как вы думаете, с чем связаны такие удивительные совпадения в предвыборных ходах Путина и Порошенко – то плачущих мальчиков жалеют, то одинаковые лозунги на бигбордах появляются? Одна муза посещает или те же политтехнологи трудятся?

Олег Жданов: Скорее всего, деньги, выделенные на имиджмейкеров и спичрайтеров, как обычно, были украдены. Поэтому в Кремле для Петра Алексеевича предложили старую методичку, тем более, проверенную Путиным.

Надежда Майная