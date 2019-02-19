"Синий в г*внину": на границе с Польшей поймали пьяного таможенника

Шегини / ukrinform.ru

Во Львовской области, на территории таможенного поста Шегини, активисты задержали нетрезвого госслужащего.

По словам активистов, пьяного зовут Роман Хитро, а на его бейдже было указано, что он является сотрудником Министерства аграрной политики Украины.

Кроме того, на этом же КПП задержали пьяную сотрудницу погранслужбы. Во время задержания несколько мужчин АвтоЕвроСилы взяли женщину в кольцо, чтобы не дать ей скрыться.

П'яний держлужбовець на території митного поста Шегині Опубліковано Авто Евро Сила Понеділок, 18 лютого 2019 р.

Отметим, что на инцидент отреагировали в Госпрогранслужбе. Причем спикер ГПС Олег Слободян опроверг информацию о задержании пьяных пограничников.

"Конечно, пограничники — не святые. Нам, как частице социума, присущи и недостатки этого общества", — написал он на своей странице в Facebook и выразил сожаление, что некоторые массмедиа "сознательно манипулируют информацией" и пишут о пьяных пограничниках. По его словам, нетрезвым активистам попался представитель другой службы.

Опубліковано Авто Евро Сила Понеділок, 18 лютого 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове подполковник Нацгвардии устроил пьяный дебош.