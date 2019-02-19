Поляки больше поддерживают вступление Украины в НАТО, чем сами украинцы

НАТО / УНИАН

Граждане Польши больше всех в Европе поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС, даже больше, чем сами украинцы. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса компании Ipsos по заказу немецкого Фонда Фридриха Эберта. Результаты опроса были обнародованы на Мюнхенской конференции по безопасности.

Опрос проводился в 7 странах: Германии, Франции, Польше, Сербии, России, Латвии и Украине, пишет польское издание Najwyższy CZAS.

Большинство сторонников вступления Украины в НАТО проживает в Польше. 67% респондентов соседней страны положительно ответили на вопрос о том, "Должна ли Украина стать членом НАТО". К примеру, в Украине 56% населения поддерживает евроатлантическую интеграцию.

Среди противников вступления Украины в НАТО, конечно же, жители России (75%) и Сербии (66%). Больше противников, чем сторонников вступления Украины в НАТО также в Германии (23% против 61%) и Франции (от 27% до 37%).

Что касается вступления Украины в ЕС, то здесь также наблюдается много скептикв. Только 26% немцев выступают за принятие Украины в ЕС. Во Франции 28% населения согласились с тем, что Украина должна войти в ЕС.

Жителей Европы также спросили, кто является ответственным за конфликт на Донбассе. К примеру, 82% поляков указали на Россию, в то время, как в Украине так считают 78% населения.

Напомним, 19 февраля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.