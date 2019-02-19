Прокуратура возбудила уголовное дело о госизмене посла Украины в Канаде

Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное дело по факту продажи послом Украины в Канаде Андреем Шевченко земли на полуострове. Дело открыто по статье "Госизмена".

Об этом сообщил экс-замглавы АП Украины Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

"После принятого по нашему заявлению решения Голосеевского суда Киева, прокуратура АРК все-таки начала уголовное расследование по статье 111 УК "Государственная измена" связи с земельной сделкой, которую провел в оккупированном Крыму посол Украины в Канаде Шевченко", - написал Портнов.

В начале февраля Портнов сообщил, что посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в 2017 году продал 20 000 кв.м. земли в аннексированном Крыму, сделав это в рамках российского законодательства.

Чтобы скрыть сделку, Шевченко выписал на ее заключение доверенность у подчиненного себе же консула в Канаде. Кроме того, дипломат скрыл этот доход в декларации за 2017 год.

Обвинения Портнова Шевченко назвал "психологической атакой" и "личной вендеттой". "Атака с тыла неприятна тем, что отвлекает силы на передовой. Против меня и команды, которую я имею честь возглавлять, развернул юридическую войну Андрея Портнов. В понедельник (11 февраля. - Прим.) пройдет первый суд по его иску против МИД, Генпрокуратуры, посольства Украины в Канаде и меня лично", - написал он в Facebook.