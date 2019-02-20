Политтехнолог предупредил об угрозе нового Майдана в Украине

20 февраля 2019, 14:08

В нашей стране есть все предпосылки для нового Майдана, сообщил эксперт.

Политтехнолог предупредил, что в Украине возможен новый Майдан
В Украине возможен новый Майдан, предупредил политтехнолог / dw.com

Политтехнолог Дмитрий Раимов полагает, что в Украине после президентских выборов-2019 возможен новый Майдан.

На выборах разрыв в процентах между кандидатами будет очень мал, рассказал эксперт в интервью Гордону.

По его словам, важно, примет ли поражение кандидат, занявший второе место, смирятся ли с поражением номера 3, 4, 5, и не появится ли очередной Майдан.

"Сейчас скажу как технолог, для него (Майдана — Ред.) есть все предпосылки", — заявил собеседник.

Напомним, в Украине первый Майдан был в 2004 году, его назвали Оранжевой революцией. В 2013-м в нашей стране начался второй Майдан — Евромайдан. Позже протесты назвали Революцией Достоинства.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил мнение, что если власть нашей страны не будет последовательной и пристальной к базовым вещам, то люди станут формировать свой гнев.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).

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