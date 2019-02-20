Привел к успеху: Аваков назначил рядового копа на генеральскую должность - опубликовано фото

Пресловутый социальный лифт по-украински, что называется.
Глава украинского МВД Арсен Аваков назначил рядового копа на пост замглавы Нацполиции Украины.
Соответствующее сообщение на своей странице в соцсети Facebook опубликовал кандидат в президенты и народный депутат Сергей Каплин.
"Рядового Нацполиции назначили заместителем Председателя Нацполиции? Рядовой назначен на должность генерал-лейтенанта. Это социальный лифт, а вы говорите − кухарка не может управлять государством", − с нескрываемой иронией написал народный избранник.
Кроме того, Каплин опубликовал снимок приказа о назначении, подписанного Аваковым.
"Рядового полиции Козловского Олега Анатолиевича назначить заместителем Главы Национальной полиции Украины − начальником Департамента оперативной поддержки", − говорится в документе.
Напомним, ранее Аваков взялся за Facebook-аккаунты кандидатов в президенты.