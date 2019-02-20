Привел к успеху: Аваков назначил рядового копа на генеральскую должность - опубликовано фото

Арсен Аваков / Интерфакс-Украина

Глава украинского МВД Арсен Аваков назначил рядового копа на пост замглавы Нацполиции Украины.

Соответствующее сообщение на своей странице в соцсети Facebook опубликовал кандидат в президенты и народный депутат Сергей Каплин.

"Рядового Нацполиции назначили заместителем Председателя Нацполиции? Рядовой назначен на должность генерал-лейтенанта. Это социальный лифт, а вы говорите − кухарка не может управлять государством", − с нескрываемой иронией написал народный избранник.

Кроме того, Каплин опубликовал снимок приказа о назначении, подписанного Аваковым.

"Рядового полиции Козловского Олега Анатолиевича назначить заместителем Главы Национальной полиции Украины − начальником Департамента оперативной поддержки", − говорится в документе.

Напомним, ранее Аваков взялся за Facebook-аккаунты кандидатов в президенты.