Привел к успеху: Аваков назначил рядового копа на генеральскую должность - опубликовано фото

20 февраля 2019, 16:44

Пресловутый социальный лифт по-украински, что называется.

Арсен Аваков
Арсен Аваков / Интерфакс-Украина

Глава украинского МВД Арсен Аваков назначил рядового копа на пост замглавы Нацполиции Украины.

Соответствующее сообщение на своей странице в соцсети Facebook опубликовал кандидат в президенты и народный депутат Сергей Каплин.

"Рядового Нацполиции назначили заместителем Председателя Нацполиции? Рядовой назначен на должность генерал-лейтенанта. Это социальный лифт, а вы говорите − кухарка не может управлять государством", − с нескрываемой иронией написал народный избранник.

Кроме того, Каплин опубликовал снимок приказа о назначении, подписанного Аваковым.

"Рядового полиции Козловского Олега Анатолиевича назначить заместителем Главы Национальной полиции Украины − начальником Департамента оперативной поддержки", − говорится в документе.

Напомним, ранее Аваков взялся за Facebook-аккаунты кандидатов в президенты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
соцсети МВД нацполиция Сергей Каплин Арсен Аваков
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:15
ГПУ открыла дело о госизмене против экс-министров обороны страны
16:59
Россию больше не интересует Северная Корея – East Asia Forum
16:56
Власти решили "осчастливить" киевлян новыми тарифами на свет и тепло Видео
16:49
Гость Путина рухнул на пол перед началом его выступления
16:44
Привел к успеху: Аваков назначил рядового копа на генеральскую должность - опубликовано фото
16:20
Порошенко наградил своего советника-спичрайтера Крестом Мазепы
16:09
"Путину нужна ваша страна": экс-президент Польши предрек Украине печальное будущее
15:59
Эрдоган не откажется покупать российские ракеты – Голос Америки
15:50
Стали известны важные подробности масштабного пожара на заводе в Крыму Фото Видео
15:44
"А ребенок с кем?": Светлану Лободу застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной Видео
15:35
Макаревич диагностировал идиотизм у большинства населения Земли
15:29
"Прикрывает живот": Надя Дорофеева спровоцировала слухи о беременности
15:21
Эксперт оценил ущерб ВСУ от взрывов на складах боеприпасов
15:16
В The Macallan Dinner титулованный шеф-повар из Испании представит в Киеве баскскую кухню новости компании
15:09
Политтехнолог рассказал о ботоферме администрации Порошенко
14:59
Спустя 5 лет после революции на Майдане, у украинцев может лопнуть терпение – Newsweek Polska
14:56
Новый альбом Аврил Лавин Head Above Water: рецензия Видео
14:52
Смертельная политика: Депутату-"радикалу" впаяли многолетний срок за убийство "свободовца"
14:46
Настя Каменских открыто рассказала о своих сексуальных предпочтениях Видео
14:31
Юрий Романенко: Самое страшное, что делает Порошенко – воссоздает путинскую модель государства
14:29
Луценко рассказал, когда дело о расстрелах Небесной Сотни уйдет в суд Видео
14:16
"Не знаю, что он там с этим мальчиком делал": эксперт раскрыл секреты политтехнологий Порошенко Видео
14:08
Политтехнолог предупредил об угрозе нового Майдана в Украине Видео
14:04
В Раде рассказали, сколько силовиков изменили украинской присяге при аннексии Крыма
13:50
"По любви или по залету?": Леся Никитюк заинтриговала сеть кольцом на пальце и букетом роз
13:43
Чат с экспертом-международником Александром Харой
13:35
РФ готовится обвинить Украину в падении Крымского моста: что происходит Видео
13:30
Россия не является главной проблемой Восточной Европы - Politico
13:14
Известная украинская певица перенесла сложную операцию
13:10
В Симферополе загорелся завод пластмасс: названа возможная причина пожара Фото Видео
13:01
Суперлуние 2019: американец показал фото Луны, сделанное из 50 тысяч ее снимков Фото Видео
12:51
Сателлиты американцев им аккуратненько подхрюкивают - Путин Видео
12:36
Россия по-прежнему не может бороться с цветными революциями мнение
12:26
Зеленский стал абсолютным лидером предвыборной кампании - соцопрос
12:20
Где Путин построит новые газопроводы
12:15
"Какая идеальная": Светлана Лобода показала стройные ноги в ванной
11:46
Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019
11:20
Трамп может работать на Россию – экс-директор ФБР
11:04
По Украине прогуляется холодный атмосферный "гость" — синоптик Видео
10:55
"Швы на попе": Ани Лорак осудили за то, что разделась на сцене Видео
10:34
Эксперт объяснил, почему США будут биться за господство над Украиной до победы
10:04
"Директор школы обматерил, физрук — избил": в полиции пожаловались на педагогов-дебоширов Видео
09:55
$3 млрд: в Украине похвастались суммой выплаченных жителям оккупированного Донбасса пенсий Видео
09:52
В Москве был жестоко избит звезда "Ранеток" и "Кадетов"
09:49
Украина объявила в розыск главного фигуранта дела о крушении "Боинга" под Донецком
09:41
Гордон сказал, может ли Зеленский стать президентом Видео
09:22
США создают космические войска
09:16
"Российские специалисты": офицер ВСУ сказал, кто устроил взрывы в Донецке
09:15
Девушка дня Instagram: блогер с пышным бюстом Мадлен Роуз Фото
09:10
Россия уязвима из-за своей сырьевой экономики мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться