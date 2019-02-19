Аваков взялся за Facebook-аккаунты кандидатов в президенты

Глава МВД Украины Арсен Аваков

МВД Украины призвало кандидатов в президенты страны верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram для предупреждения "создания ложных профилей кандидатов и недобросовестной агитации".

Как сообщила пресс-служба министерства, киберполиция провела соответствующие консультации с офисом Facebook.

Глава ведомства Арсен Аваков отметил, что киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании.

"Мы будем обнаруживать фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что с начала президентской гонки в Украине полиция возбудила 61 уголовное дело по фактам различных нарушений. Нарушения в основном связаны с незаконной агитацией (1004 нарушения), подкупом избирателей (106) повреждением имущества (27) и хулиганством (17).

Президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.