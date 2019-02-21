ВСУ высадили десант в зоне ООС: опубликовано яркое видео

Десантники / Пресс-служба командования ДШВ ВС Украины

Десантники ВСУ, выполняющие боевые задачи в зоне Операции Объединенных сил, 20 февраля совершили учебные прыжки с парашютом − в дневном и ночном режиме.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центры штаба ООС в соцсети Facebook. По их данным, десантники выполняли учебные прыжки в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8.

"Занятия состоялось в рамках плана боевой подготовки и с целью повышения психологической устойчивости. Больше всего внимания уделяется молодым воинам, которые усиленно изучают азы десантного дела и перенимают опыт у старших товарищей", — заявила старший лейтенант ВСУ Екатерина Чемес.

Напомним, ранее в Украине прошли масштабные танковые учения. Позднее состоялись учения ВСУ с применением боевой авиации в Азовском море.