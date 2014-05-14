Десантники подняли над Славянском флаг Украины: опубликованы фото

На самой высокой точке Славянска – 200-метровой телевышке на горе Карачун – десантники вывесили флаг Украины.

Об этом сообщил боец Нацгвардии Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

"Сегодня гвардеец первого резервного батальона Национальной Гвардии Мирослав Гай и десантник 95 Житомирской отдельной аэромобильно-десантной бригады Сергей Шевчук подняли флаг Украины на самой высокой точке города Славянск – телебашне, на горе Карачун", - рассказал он.

Гай отметил, что флаг был поднят под звуки салюта.

"Поднимали флаг "под салют миномета и ПКМС. Высота башни более 200 метров. Слава ВДВ. Слава Национальной Гвардии. Слава Украине!", - резюмировал он.

Тем временем, на официальном сайте МВД опровергли информацию о захвате террористами телевышки в Краматорске.

"Информация, появившаяся сегодня в некоторых Интернет-СМИ о том, что Краматорская телебашня якобы была захвачена террористами, не соответствует действительности. Краматорская телебашня находится под контролем украинских силовиков", - заявили в ведомстве.

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