Десантники подняли над Славянском флаг Украины: опубликованы фото

На 200-метровой телевышке в Славянске установлен флаг Украины.
Об этом сообщил боец Нацгвардии Мирослав Гай на своей странице в Facebook.
"Сегодня гвардеец первого резервного батальона Национальной Гвардии Мирослав Гай и десантник 95 Житомирской отдельной аэромобильно-десантной бригады Сергей Шевчук подняли флаг Украины на самой высокой точке города Славянск – телебашне, на горе Карачун", - рассказал он.
Гай отметил, что флаг был поднят под звуки салюта.
"Поднимали флаг "под салют миномета и ПКМС. Высота башни более 200 метров. Слава ВДВ. Слава Национальной Гвардии. Слава Украине!", - резюмировал он.
Тем временем, на официальном сайте МВД опровергли информацию о захвате террористами телевышки в Краматорске.
"Информация, появившаяся сегодня в некоторых Интернет-СМИ о том, что Краматорская телебашня якобы была захвачена террористами, не соответствует действительности. Краматорская телебашня находится под контролем украинских силовиков", - заявили в ведомстве.
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