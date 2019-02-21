Климкин анонсировал разрыв договора с РФ по Азовскому морю

Глава МИД рассчитывает разорвать еще один договор с РФ

Украина расторгнет соглашение с Россией по Азовскому морю после того, как зафиксирует юридическую позицию по этому вопросу и решит вопросы по международному арбитражу.

Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью censor.net.ua, такая перспектива может появиться в "обозримом будущем".

"В обозримой перспективе мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет вполне зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу. Если бы мы разорвали ее раньше, Россия использовала бы это для ослабления нашей юридической позиции", - рассказал глава МИД.

Вместе с тем глава МИД Украины считает, что что "расторжение договора по Азову не является панацеей".

Он добавил, что происходящее вокруг "российской узурпации прав по Керченскому проливу и ползучей оккупации Азовского моря, имеет ответ, только если мы работаем одновременно в трех сферах: безопасности, экономической и юридической".

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Ранее стало известно о том, что Евросоюз введет санкции против восьми россиян из-за российской агрессии в Керченском проливе и захвата украинских моряков.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что в случае отказа РФ освободить захваченных украинских моряков, ожидать введения новых санкций США и Евросоюза против России.

Недавно ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу.

Как известно, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали освободить захваченных Россией украинских моряков.

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.